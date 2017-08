München (ots) - Nach dem erfolgreichen Start der Komödienreihe"Praxis mit Meerblick" auf dem Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten"laufen derzeit auf Rügen die Dreharbeiten für zwei weitere Filme.Tanja Wedhorn spielt erneut die schlagfertige und charmante Ärztinohne Doktortitel Nora Kaminski, die sich auf der Ostseeinsel mitihrer direkten Art nicht nur Freunde macht. An ihrer Seite spieltStephan Kampwirth ihren Praxiskollegen und guten Freund Richard, deretwas hypochondrisch veranlagt ist. In weiteren Rollen sind u.a.Morgane Ferru, Michael Kind, Anne Werner, Lukas Zumbrock, ShenjaLacher, Petra Kelling und Dirk Borchardt zu sehen. Sibylle Tafelführt die Regie nach Büchern von Michael Vershinin und MarcusHertneck. Gedreht wird voraussichtlich bis zum 23. Oktober inSassnitz, Binz und Bergen (Rügen) sowie in Stralsund und Berlin."Brüder und Söhne" (AT):Wie in alten Studientagen: Nora (Tanja Wedhorn) und Richard(Stephan Kampwirth) wohnen wieder unter einem Dach. In der Ärzte-WGwird es eng, als sich auch noch Noras Sohn Kai (Lukas Zumbrock)einquartiert. Sie hat leider wenig Zeit, den wahren Grund für seinenRügen-Besuch herauszufinden, denn Nora lernt die Butenschön-Brüderkennen - erst im Dienst, dann privat. Matthias (Shenja Lacher) hat esNora angetan: Der Fischer ist nicht nur ein attraktiver Mann, sondernauch eine fürsorgliche Stütze für seinen Bruder Robin (Max Dominik)mit Down-Syndrom. Dass er selbst dringend Hilfe braucht, möchte sichder stolze Matthias nicht eingestehen. Neuen Ärger in der Praxisbekommt Nora wegen einer Mutter, bei der die Ruhrpottlerin denfalschen Ton getroffen hat. Zum Glück kann sie auf Kai zählen, derals Jura-Student bereits ein paar Tricks auf Lager hat."In Gottes Hand" (AT):Eine böse Überraschung erlebt Nora vor Gericht. Es geht um den Todeines Patienten aus ihrer Zeit als Schiffsärztin. Statt das Kapitelabschließen zu können, droht durch die Falschaussage eines Zeugen einhohes Schmerzensgeld - und sogar ein neues Verfahren wegenTotschlags. Jetzt kann nur noch einer helfen: ihr Exmann Peer (DirkBorchardt). Dass der Berliner Topanwalt auf Rügen einläuft, passtNoras neuem Freund überhaupt nicht. Matthias ist nach dem Verlustseines Hofes und des Kutters ohnehin angeschlagen. Zudem muss er fürseinen Bruder Robin eine weitreichende Entscheidung treffen. Auch Kairingt mit sich: Er will seinem Vater endlich sagen, wie es um seinJura-Studium steht. Ausgerechnet Kai kommt auf eine Idee, um NorasProzess doch noch zu gewinnen."Praxis mit Meerblick" ist eine Produktion der REAL FILM BERLIN imAuftrag der ARD Degeto für Das Erste. Hinter der Kamera steht KlausMerkel. Produzentin ist Heike Streich. Die Redaktion liegt bei StefanKruppa (ARD Degeto).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Natascha LieboldTel. 069/1509 346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.deREAL FILM Berlin, Alexa RothmundTel: 040/6688-4801, E-Mail: arothmund@studio-hamburg.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell