München (ots) -Neue RTL II-Dokumentation am Dienstagabend- Junge Erwachsene im Kampf gegen psychische Probleme- Erste Folge am Dienstag, 8. Mai 2018, um 22:15 Uhr bei RTL IIMatthias (27), Miles (22), Pati (24) und Kathi (32) leiden unterpsychischen Erkrankungen und geben bisher nie dagewesene Einblicke inihren Alltag. Dabei werden sie von der Trauma-Therapeutin DianaKerzbeck betreut.Nach einem Burnout ist, Matthias (Frankfurt/Main) depressiv. Oftstreift er bis spät in der Nacht ziellos durch die Straßen.Vernichtender Selbsthass hat den 27-Jährigen bereits zu zweiSuizidversuchen getrieben - traumatische Momente, die er nie wiedererleben möchte.Durch einen schweren Unfall wurde Kathi (32) (Lübeck) aus der Bahngeworfen. Seitdem wird die Tänzerin von Stimmungsschwankungengeplagt. Sie fühlt sich einsam und ungeliebt.Miles (22) (Augsburg) hat Ängste, die sein Leben lähmen. DerMusiker möchte endlich ein Leben ohne Panik führen und mit denKonflikten in seiner Familie abschließen.Die 24-jährige Pati (Bochum) zeigt sich die meiste Zeit sehrlustig und temperamentvoll. Zum ersten Mal spricht sie offen aus, wiees hinter der angeblich fröhlichen Fassade wirklich aussieht."Die Gruppe - Schrei nach Leben": Am Dienstag, 8. Mai 2018, um22:15 Uhr bei RTL IIÜber "Die Gruppe - Schrei nach Leben"In der neuen RTL II-Dokumentation "Die Gruppe - Schrei nach Leben"macht RTL II auf ein Tabu-Thema aufmerksam. Sechs junge Erwachsenezeigen, was es bedeutet, mit Depressionen, Panikattacken,Zwangsstörungen oder extremen Ängsten zu leben. Einmal im Monattreffen sie sich zu einem Gruppencoaching und sprechen dort aus, wassie bewegt und belastet. Über einen Zeitraum von sechs Monatenbegleiten sich die jungen Erwachsenen selbst mit der Kamera,dokumentieren so ihren Kampf gegen psychische Störungen und gebenhautnahe Einblicke in die Höhen und Tiefen ihres Alltags.