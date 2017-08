München (ots) - In dem neuen Reisequiz "Flieg mit mir!" mit GuidoCantz haben zwei abenteuerlustige Single-Kandidaten die Chance, dieLiebe ihres Lebens zu finden und mit dieser ein fernes Land zubereisen. Flugkapitän Cantz nimmt die Zuschauer und Kandidaten mitauf eine Reise zu den exotischen Traumzielen der Welt. Die Quizfragenund Filme liefern verblüffende Fakten zum Mitraten und Staunen. Injeder Folge steht ein anderes Land im Mittelpunkt. Besonders andiesem Reisequiz ist: Guido Cantz lässt das "Herzblatt"-Feelingwieder aufleben, verkuppelt Singles und schickt das Paar, das sich ambesten durch die Sendung gequizzt hat, in einen Liebesurlaub an einenromantischen, weit entfernten Ort.In der ersten Sendung am kommenden Freitag, 18. August steht diewundervolle Inselwelt von Hawaii im Mittelpunkt. Guido Cantzpräsentiert spannende Fakten und faszinierende Bilder, die dasFernweh wecken. Die flotte Kölnerin Ceti (34) und Landwirt Peter (47)aus dem brandenburgischen Schmergow haben dabei die Chance, sich mitihrem auserwählten Single-Partner auf die Insel der Träume zuquizzen.Die nächsten Reiseziele:25. August: Australien1. September: Brasilien8. September: Thailand15. September: Namibia22. September: Argentinien29. September: Bora Bora"Flieg mit mir!" ist eine Produktion von i&u TV im Auftrag derARD-Werbung und der ARD. Die Redaktion liegt beim NorddeutschenRundfunk.www.ard-foto.dewww.daserste.dePressekontakt:Presse und Information Das Erste, Burchard RöverTel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.dePosition Public Relations, Sylvia KlebsattelTel.: 0221/931806-61, E-Mail: sylvia.klebsattel@kick-media.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell