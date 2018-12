München (ots) - Moderation: Tina Hassel und Rainald BeckerBeim zweitägigen CDU-Parteitag in Hamburg entscheiden die 1.001Delegierten am heutigen Freitag über die Nachfolge von Angela Merkelan der Spitze der Partei. Auf insgesamt acht Regionalkonferenzenhaben die drei aussichtsreichsten Kandidaten AnnegretKramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn um Stimmen geworben.Es geht um nicht weniger als die künftige Ausrichtung der Partei undeine mögliche Kanzlerkandidatur bei der kommenden Bundestagswahl.Das Erste plant ein 15-minütiges "Farbe bekennen", in dem sichdie/der neue Vorsitzende den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterinund Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, undARD-Chefredakteur Rainald Becker stellt. Zu sehen ist dieSondersendung im Anschluss an die "Tagesthemen" um 22:00 Uhr. Dienachfolgenden Sendungen verschieben sich um 15 Minuten.Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudiosund wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörigeZuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Karin DohrDen geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte in Kürze denSeiten http://programm.daserste.de/Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell