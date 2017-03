München (ots) - Moderation: Tina Hassel und Rainald BeckerAm Sonntag wird Martin Schulz zum SPD-Bundesvorsitzenden gewählt -sein Anspruch aber geht weiter: "Ich will Bundeskanzler derBundesrepublik Deutschland werden." Bei manch anderem SPD-Politikerwäre dieser Satz wohl eher müde belächelt worden, doch Martin Schulzhat seine Partei innerhalb kürzester Zeit aus dem20-Prozent-Umfragekeller herauskatapultiert. Auf einmal liegt die SPDgleichauf mit der Union. Schon wittern die Sozialdemokraten eineWechselstimmung im Land.Erste Treffen mit Grünen und Linkspartei werden gezielt an dieMedien weitergegeben, kurz vor der Wahl im Saarland lobt Schulz garOskar Lafontaine. In aktuellen Umfragen wäre rein rechnerischerstmals ein rot-rotes Bündnis in einem westdeutschen Bundeslandmöglich - auch die Landes-Wahlkämpfer der SPD in Schleswig-Holsteinund Nordrhein-Westfalen profitieren vom Schulz-Hype.Doch was will der Mann aus Brüssel überhaupt? Noch bietet ervielen vor allem eine Projektionsfläche für eigene Wünsche oderschlicht eine Alternative zu Merkel und der Großen Koalition. ImWahlkampf aber wird er konkrete Vorhaben benennen müssen underklären, wie er sie bezahlen will. Bei welchen Themen will SchulzAngela Merkel attackieren? Ihre Flüchtlingspolitik etwa hat er inBrüssel durchaus unterstützt, auch in der Europapolitik zogen beidelang an einem Strang. Und in der deutschen Innenpolitik? Kann derQuereinsteiger hier zukunftsweisende Konzepte bieten? Wie weit führtSchulz die SPD fort von der Agenda 2010?Direkt nach seiner Wahl zum SPD-Parteivorsitzenden stellt sichMartin Schulz am Sonntag, 19. März 2017, um 18:30 Uhr in derARD-Sondersendung "Farbe bekennen" den Fragen von Tina Hassel,Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio,und ARD-Chefredakteur Rainald Becker.Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudiosund wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörigeZuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Julia KrittianPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell