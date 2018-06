Erste Fachtagung für Betreuungsdienste startet Premiere in NRW

Köln (ots) - Der Bundesverband der Betreuungsdienste e.V. (BBD,mit Verwaltungssitz in Köln, lädt am 27. Juni 2018 ins TagungshotelFreischütz in Schwerte (NRW) zur ersten Fachtagung für Inhaber undBetreiber von Betreuungsdiensten ein.Insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels unddes bevorstehenden Pflegenotstands, steigt die Zahl der häuslichenBetreuungsdienste stetig an. Eine konkrete Zahl liegt jedoch nichtvor. Der BBD will aktiv dazu beitragen, die damit verbundenenHerausforderungen zu meistern. Mit dem Ziel, eine eigenständiganerkannte Branche zu werden - mit eigenen Qualitätsstandards undeigener Pflegekassenzulassung. Damit auch die Betreuungs- undVersorgungssituation für hilfs- und pflegebedürftige Menschen zuverbessern. Der Bundesverband ist überzeugt, dass sich das nurgemeinschaftlich meistern lässt.Mit dem innovativen und auf die Betreuungsbranche zugeschnittenenVeranstaltungsformat wirbt der BBD um die Teilnahme vonBetreuungsdiensten. Praxisnahe Fachvorträge, Podiumsdiskussion,Begegnungen und Dialog, Information und Orientierung, Austausch undMiteinander. "Wir laden BBD-Mitgliedsunternehmen, Interessenten,Entscheider, Führungskräfte und Inhaber aus NRW herzlich ein, einenspannenden, lebendigen Tag zu verbringen", so VorstandsvorsitzenderVeil.Die Teilnehmer der lokalen Fachtagung erwartet an nur einem Tagein kompaktes Programm, vorgetragen von führenden Experten undPraktikern rundum den Betreuungsalltag. "Für Austausch undBegegnungen unter Branchen-Kollegen ist genügend Zeit eingeplant. DerMix gibt dem Format seinen unverwechselbaren Charakter", ergänzt JörgVeil.Der Bundesverband, 2014 gegründet, hat bereits über 100 Mitgliederund wächst stetig. Veil wörtlich: "Mit dem neuen Angebot, wollen wirspeziell Betreuungsdiensten, die Möglichkeit bieten sich dort zuinformieren, wo Sie wohnen und arbeiten. Für uns sind Austausch undVernetzung mit unseren Mitgliedsunternehmen und Interessenten sehrwichtig. "Gemeinschaft macht stark!" ist unser Verbands-Motto, betontVeil.Acht Experten sind vertreten. Auch ein Redner aus dem Ministeriumfür Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS, NRW) hat sich angekündigt.Sein Impulsvortrag trägt den Titel: "ErgänzendeUnterstützungsangebote in der häuslichen Versorgung - Strukturen undPerspektiven". Mit einem interaktiven World Café zum Thema:"Marketing für Betreuungsdienste im digitalen Wandel" wird der ersteFachtag abgerundet."Erwartet werden Betreuungsdienste aus ganz NRW, aber auch überdie Landesgrenzen hinaus freuen wir uns über eine rege Teilnahme vonInteressenten", sagt Veil. "Mehr Informationen zu den Referentinnenund Referenten, Fachvorträgen, das Programm zum Download und einAnmeldeformular finden Interessenten online unterwww.fachtagung-betreuungsdienste.de ", ergänzt Jörg Veil.Über den Bundesverband der Betreuungsdienste e.V.Der Bundesverband der Betreuungsdienste e.V. (BBD) versteht sichals Interessensvertretung für Betreuungsdienste. Im BBD sindUnternehmen organisiert, die Betreuungsleistungen für hilfs- undpflegebedürftige Menschen erbringen. Einen Schwerpunkt bilden dieSeniorenbetreuung sowie die Entlastung pflegender Angehöriger. Mitihrem Angebot verstehen sich die im BBD organisiertenBetreuungsdienste als Ergänzung des klassischen Pflege- undBetreuungsangebots durch die ambulanten Pflegedienste.Pressekontakt:Steffen Ritterfokus > pDie Kommunikationsagentur für die PflegewirtschaftReinhardtstraße 3110117 Berlin-MitteT +49 30 2888 6003F +49 30 2888 6005M +49 160 15 31 796ritter@fokus-p.dewww.fokus-p.deOriginal-Content von: Home Instead, übermittelt durch news aktuell