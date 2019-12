Das Erste: Das Erste ist 2019 Marktführer in der Primetime

München (ots) -ARD-Gemeinschaftsprogramm bietet im Urteil der Zuschauer die besteProgrammqualität und hat das erfolgreichste nonlineare AngebotZur besten Sendezeit - zwischen 20:00 und 23:00 Uhr - ist Das Ersteim Jahr 2019 ausweislich der GfK-Daten bis zum 29. Dezember mit einemMarktanteil von 14,3 % das meistgesehene Programm, gefolgt vom ZDFmit 13,9 %. RTL kommt auf 9,4 %, SAT.1 auf 5,4 % und ProSieben auf4,7 %.Bezogen auf den gesamten Sendetag entfallen die größten Teile desFernsehkonsums auf das ZDF (13,1 %) und Das Erste (11,3 %). Dieentsprechenden Werte für RTL und Sat.1 liegen bei 8,5 % und 6,0 %.Kumuliert man die Anteile für die Dritten Programme der ARD, ergibtdies den Höchstwert von 13,3 %.Das Qualitätsurteil der Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer wurdebei mehr als 3000 vom Institut Kantar repräsentativ ausgewähltenBefragten ab 14 Jahren im November und Dezember 2019 ermittelt. Aufdie Frage "Welcher Sender bietet Ihrer Meinung nach insgesamt diequalitativ besten Programme an?" erhielt Das Erste mit 24 % nicht nurdie meisten Nennungen; der Abstand zum ZDF und zu RTL, die von 14 und13 % der Befragten genannt wurden, fällt zudem sehr deutlich aus.Auch wenn es um die Unverzichtbarkeit der Sender für das Publikumgeht, liegt Das Erste mit 20 % weit vorne. 15 % der Befragten nanntenRTL und 12 % das ZDF. Zudem wird dem Ersten die größte Kompetenz beiInformationssendungen, Serien, Krimis und Quizshows zugesprochen.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Bei derQualität nach wie vor Spitze, bei den linearen Quoten dazugewonnenund die Nummer 1 bei den nonlinearen TV-Angeboten - die Jahresbilanzdes Ersten kann sich sehen lassen. Dass unserem Programm die größteKompetenz nicht nur in der Information, sondern auch in der Fiktionund der Unterhaltung zugesprochen wird, ist eine schöne Anerkennungfür die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in denLandesrundfunkanstalten und den Gemeinschaftseinrichtungen der ARD."Bei Filmen und Serien war Das Erste auch 2019 führend: Die drei"Tatorte" aus Münster, "Spieglein, Spieglein" am 17. März mit 14,008Millionen, "Väterchen Frost" am 22. Dezember mit 12,906 Millionen und"Lakritz" am 3. November mit 12,877 Millionen Zuschauern, waren diemeistgesehenen Sendungen des Jahres im deutschen Fernsehen. Die"Tatort"-Reihe verzeichnete im Durchschnitt 9,160 Millionen Zuschauer(Marktanteil 26,3 %). Auch auf den anderen Sendeplätzen der Fiktionlief es gut: Die Serien am Dienstag um 20:15 Uhr erreichten 4,593Millionen Zuschauer (Marktanteil 15,1 %), "In aller Freundschaft" um21:00 Uhr verfolgten 4,863 Millionen Zuschauer (Marktanteil 16,3 %).Deutlich gestiegen ist das Zuschauerinteresse am DonnerstagsKrimi mitdurchschnittlich 5,191 Millionen Zuschauern (Marktanteil 16,8 %) undan den Filmen auf dem Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" mit4,090 Millionen Zuschauern (Marktanteil 14,3 %).Die "Tagesschau" hält unangefochten die Spitzenposition unter denNachrichtensendungen. Mit 9,797 Millionen Zuschauern (Marktanteil35,5%) im Ersten, in den Dritten, bei 3sat, Phoenix, Tagesschau 24und ARD-alpha konnte die Hauptausgabe um 20:00 Uhr ihren Vorsprungweiter ausbauen. Die 17 "Brennpunkt"-Ausgaben in diesem Jahrerreichten im Schnitt 4,480 Millionen Zuschauer (Marktanteil 15,5 %).Das Finale des "Eurovision Song Contest" am 18. Mai war einmal mehrmit 7,559 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 33,8 % dieerfolgreichste Unterhaltungssendung des Jahres. Die Samstagabendshowsum 20:15 Uhr haben in der Publikumsgunst mit durchschnittlich 4,782Millionen Zuschauern und 18,3 % Marktanteil weiter dazugewonnen. EinHit im Vorabendprogramm und in der Primetime ist "Wer weiß dennsowas?": Das Wissensquiz erzielte auf dem Sendeplatz um 18:00 Uhreinen Marktanteil von 18,1 %. Bezogen auf alle Formate zwischen 18:00und 20:00 Uhr verzeichnet das Vorabendprogramm im Ersten einenMarktanteil von 12,0 %.Handball schlägt Fußball: Mit 11,901 Millionen Zuschauern(Marktanteil 34,6 %) war das Halbfinale der Handball-WM der HerrenDeutschland - Norwegen am 25. Januar die meistgeseheneSportübertragung. Auch auf dem Quotentreppchen: das DFB-PokalfinaleFC Bayern München - RB Leipzig am 25. Mai mit 9,958 MillionenZuschauern (Marktanteil 34,9 %) und das Finale der Fußball-EM U21Deutschland - Spanien am 30. Juni mit 9,203 Millionen Zuschauern(Marktanteil 32,1 %).Das Erste ist nonlinear das Programm mit der größten Reichweite: Mitseinen Angeboten erreicht das Gemeinschaftsprogramm der ARD jedenMonat 5,074 Millionen Menschen - das ist der höchste Wert allerFernsehsender in Deutschland. Auf den Plätzen folgen das ZDF mit4,372 Millionen und RTL now mit 1,625 Millionen. Die erfolgreichstenStreaming-Formate stammen ebenfalls vom Ersten: "Sturm der Liebe"kommt im Jahresverlauf auf mehr als 75 Millionen Streamviews, für"Rote Rosen" wurden rund 43 Millionen Streamviews registriert.Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4480219OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell