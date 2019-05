München (ots) -Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) lässt einfach nicht locker:Auch in der 19. Staffel setzt er alles daran, sich das KlosterKaltenthal unter den Nagel zu reißen. Doch Schwester Hanna (JaninaHartwig) und ihre Nonnen wissen sich auch dieses Mal zu helfen - nurhaben sie nicht damit gerechnet, dass sie Gegenwind aus den eigenenReihen bekommen ...Vor kurzem starteten die Dreharbeiten zu 13 neuen Folgen von "UmHimmels Willen". Gedreht wird in Landshut, Niederaichbach, Münchenund Umgebung. Die Ausstrahlung der 19. Staffel ist für Anfang 2020 imErsten geplant.Neben Janina Hartwig, Fritz Wepper und Nina Hoger stehen wiederEmanuela von Frankenberg, Karin Gregorek, Denise M'Baye, MareikeLindenmeyer, Andrea Sihler und Romina Küper mit vor der Kamera.Außerdem mit dabei sind u.a. Barbara Wussow, Andrea Wildner, HorstSachtleben, Wolfgang Müller, Lars Weström und Markus Hering.Inhalt: Endlich ist das Kloster Kaltenthal wieder im Besitz desMagdalenen-Ordens. Allerdings wurde der Klosterturm bei einemschweren Unwetter beschädigt und muss aufwendig saniert werden. Hannahat eine zündende Idee, wie man mit dem Kloster zusätzliche Einnahmengenerieren kann: als Veranstaltungsort für Musik, Theater, Tanz undvieles mehr. Oberin Theodora ist durchaus angetan von Hannas Idee -allerdings weht ihr aus dem bischöflichen Ordinariat ein rauer Windentgegen. Bürgermeister Wöller hingegen ist heilfroh, dass er sichnicht mehr um das alte Gemäuer kümmern muss, denn er hat Wichtigereszu tun. Europas schönste, lebenswerteste und vor allem nachhaltigsteGemeinde soll gekürt werden und aus Wöllers Sicht gibt es nur eineStadt, die diesen Preis verdient: Kaltenthal! Doch dafür muss eretwas Einzigartiges vorweisen. Wöllers Plan: Eine alte Burg, die imMittelalter zerstört wurde, an ihre ursprünglichen Stelle wiederaufzubauen - ausschließlich durch Menschenhand und ohne moderneTechnik. Nur befindet sich die ursprüngliche Stelle genau dort, woinzwischen das Kloster Kaltenthal steht. Der Kampf um das Klostergeht in eine neue Runde ..."Um Himmels Willen" ist eine Produktion der ndF: neue deutscheFilmgesellschaft mbH (Produzentin: Dr. Claudia Sihler-Rosei,Producer: Maik Homberger) im Auftrag der ARD-GemeinschaftsredaktionSerien im Hauptabendprogramm. Die Redaktion liegt bei Jana Brandt(MDR) und Sven Döbler (MDR). Regie führt bei den Folgen des erstenDrehblocks (30. April bis 25. Juli 2019) Nikolai Müllerschön, bei denFolgen des zweiten Drehblocks (27. August bis 8. November 2019) AndiNiessner. Hinter der Kamera steht Bernd Neubauer. Die Drehbücherstammen von Marie Reiners, Claudia Römer, Khyana el Bitar und JürgenWerner.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:Silvia Maric, Leitung Presse und Information Das ErsteTel: 089 / 5900-42896, E-Mail: Silvia.Maric@DasErste.deMaria Bader-Krätschmer, PR Heike AckermannTel: 089/649 865 10, E-Mail: maria.bader-kraetschmer@pr-ackermann.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell