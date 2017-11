München (ots) - Die Premiere ist gelungen: 1,44 MillionenZuschauer (12,2 %. Marktanteil) sahen gestern am späten Abend"Kebekus feiert Jürgen von der Lippe" (WDR) im Ersten. Auch beimjungen Publikum war das Interesse groß: Der Marktanteil der 14- bis49-Jährigen lag bei 10,0 %. Im Vorlauf erreichte "Ladies Night" (WDR)mit Gerburg Jahnke 1,76 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteilvon 10,3 % entspricht. In der neuen 45-minütigen Unterhaltungsreihe"Feiert" jeweils ein Prominenter einen anderen Comedian, Künstler,Kollegen oder Kabarettisten seiner Wahl.Fortgesetzt wird die Reihe am 23. November 2017 um 23.30 Uhr mit"Pflaume feiert Dieter Hallervorden" (NDR). Dieter Hallervorden istKomiker, Kabarettist, Schauspieler und nicht zuletzt Theaterleiterund begeistert wie kaum ein Anderer über Jahre hinweg Millionen vonFans.Die weiteren Sendetermine in diesem Jahr:30. November 2017: Kessler feiert Heinz Erhardt (NDR/rbb)7. Dezember 2017: Silbereisen feiert Rudi Carrell (Radio Bremen)14. Dezember 2017: Cantz feiert Otto Waalkes (SWR/WDR)Weitere Information auf www.daserste.dewww.ard-foto.dePressekontakt:Presse und Information Das Erste, Burchard RöverTel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell