Das Erste: Entertainer Ross Antony und Schauspielerin Susan Sideropoulus treffen auf Schauspielerinnen Anna Maria Mühe und Nina Gummich

München (ots) - "Dingsda" am Freitag, 2. November 2018, um 18:50Uhr im ErstenBei "Dingsda" wird diesmal nicht nur geraten - sondern auchgetanzt! Wenn Entertainer Ross Antony gemeinsam mit SchauspielerinSusan Sideropoulos gegen die Schauspielkolleginnen Anna Maria Müheund Nina Gummich antritt, ist er nicht nur Hahn im Korb, sondernschwingt auch mit der einen oder anderen Kollegin das Tanzbein.Seinen Glücksbringer-Bär "Button", den er als Zweijähriger von seineraustralischen Tante bekam und dem er sogar ein Buch widmete, hat erzwar zu Hause gelassen, ist sich aber trotzdem siegessicher: "Wirsind sowieso wie Kinder". Die Schauspielerinnen Anna Maria Mühe undNina Gummich verbindet eine enge Freundschaft, die regemäßig mitWiener Schnitzel oder Königsberger Klopsen besiegelt wird. Über ihreBesetzung am Ratepult freut sich Anna Maria Mühe sehr: "Das Besondereist, dass die Kinder hier Kinder sein dürfen". Wo Nina Gummich früherihre Liebesbriefe aufbewahrte und was Susan Sideropoulos am liebstenmit ihren Söhnen im Auto spielt, verraten sie am Freitag, 2. Novemberum 18:50 Uhr bei "Dingsda"."Dingsda" bietet eine Mischung aus Spiel, Unterhaltung undPromi-Talk. Jeweils zwei prominent besetzte Teams tretengegeneinander an und müssen über mehrere Runden Begriffe erraten, diein Einspielfilmen von Kindern erklärt werden. Highlight des Quiz'sind die "Dingsda"-Kinder im Alter von vier bis acht Jahren, die dieverschiedensten Begriffe mit ihren Worten umschreiben - nicht immerfür jeden verständlich, aber stets originell und urkomisch. DasProminententeam, das am Ende der Show die meisten Punkte gesammelthat, gewinnt und spendet den Gewinn für einen wohltätigen Zweck."Dingsda" mit Mareile Höppner immer freitags um 18.50 Uhr imErsten. Im Internet: www.DasErste.de/dingsda Weitere Informationenentnehmen akkreditierte Journalisten dem Presseheft unterhttps://presse.daserste.deAuf Nachfrage stehen Interviews auch als Audio- und Videoclips zurVerfügung. Pressefoto unter www.ard-foto.de