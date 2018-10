München (ots) - Cornelia Froboess und Julia Nachtmann spielen dieHauptrollen in der generationenübergreifenden Komödie "EndlichGardasee!". Auf romantisch-melancholische Weise lässt der Film dieItalien-Sehnsucht, den Traum vom kleinen Glück und den Starkult der1950er wieder aufleben - die Zeit, in der die große Karriere von"Conny" Froboess begann. Das Roadmovie erzählt von heimlichenTräumen, unerfüllten Erwartungen und der Liebe. Beide Hauptfigurenstehen vor einer großen Entscheidung: die Oma, ob sie den Opa nach 40Jahren verlässt, und die Enkelin, ob ihr pflichtbewusster Freundwirklich der Richtige fürs Leben ist. Als Vorlage diente derDebütroman "Sehnsucht ist ein Notfall" der TV-Moderatorin SabineHeinrich. In weiteren Rollen spielen Willem Menne, Bernhard Piesk,Ulrich Friedrich Brandhoff und andere."Endlich Gardasee" ist eine Produktion der Relevant Film(Produzentin: Heike Wiehle-Timm) im Auftrag der ARD Degeto für DasErste. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen und Jasmin Larionow (ARDDegeto).Die Pressemappe mit einem Interview mit der Romanautorin SabineHeinrich finden akkreditierte Journalisten im Pressedienst des Erstenhttps://presse.daserste.deFotos unter www.ard-foto.deRadio-Kit unter https://presse.DasErste.dePressekontakt:ARD Degeto, Natascha Liebold,Tel.: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell