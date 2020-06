München (ots) - "Väter" am 12. Juni und "Auf neuen Wegen" am 19. Juni 2020, jeweils um 20:15 Uhr im ErstenWie nahe Glück und Trauer beieinanderliegen können, erleben die Leitners und Hubers im fünften Film der beliebten Reihe "Daheim in den Bergen": Fast zeitgleich mit der Geburt eines Babys, das die lange verfeindeten Bergbauern-Clans miteinander verbindet, kommen die Patriarchen ums Leben. Die Darsteller Max Herbrechter und Walter Sittler nehmen in dem Fernsehfilm "Väter" von der erfolgreichen Alpensaga Abschied. Neben dem Hauptcast um Catherine Bode, Theresa Scholze, Thomas Unger und Matthi Faust geben Heike Trinker als Ex-Frau und Christoph M. Ohrt als Bruder des verunglückten Sebastian Leitner ihren Einstand.Dass das Leben weitergeht, auch ohne die tödlich verunglückten Patriarchen, erleben die Leitners und die Hubers im sechsten Film "Auf neuen Wegen". Dennoch droht die mühsam beigelegte Fehde zwischen den Clans wieder aufzuflammen, und auch innerhalb der Familien kriselt es: Es geht um die Weiden, die Aufteilung des Erbes und die Folgen der schmerzhaften Enthüllungen.In weiteren Rollen spielen Judith Toth, Nadja Sabersky und Moritz Bäckerling sowie in Episodenrollen Patrick Abozen, Berit Vander, Enya Elstner, Taneshia Abt, Mathias Hermann, Karl Knaup u. v. a. Annette Ernst führte Regie bei den beiden Filmen der beliebten Alpensaga, die vor der idyllischen Kulisse des Allgäus gedreht wird. Die Drehbücher stammen von Jens Urban."Daheim in den Bergen" ist eine Produktion der Westside Filmproduktion (Produzenten: Christian Becker und Martin Zimmermann) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann und Stefan Kruppa (beide ARD Degeto).Online first ist "Väter" ab 10. Juni und "Auf neuen Wegen" ab 17. Juni 2020, jeweils ab 20:15 Uhr in der ARD Mediathek unter https://www.ardmediathek.de zu sehen.Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Für Radiobeiträge sind O-Töne verfügbar unter https://ardtvaudio.de/beitrag/6328 Weitere Informationen und Zusatzmaterial unter https://www.facebook.com/EndlichFreitagimErsten/ und https://www.instagram.com/ard_degeto/Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Natascha Liebold,Tel: 069 / 1509-346,E-Mail: natascha.liebold@degeto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4616891OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell