München (ots) - Ein idyllisch gelegenes Eiland ist der Schauplatzder Tragikomödie "Harrys Insel": Wolfgang Stumph als Aussteiger HarryStockowski mit bewegter Vergangenheit und Katrin Sass in der Rolleder kämpferischen Susan Bennett liefern sich in der kanadischenWildnis ein fesselndes Ringen um den Besitz einer Insel. RegisseurinAnna Justice erzählt in dem heiter-melancholischen Fernsehfilm dieGeschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. Die atemberaubendeKüstenlandschaft der kanadischen Provinz Nova Scotia diente alsKulisse für ein amüsantes "Kammerspiel" mit ernsten Zwischentönen."Harrys Insel" ist eine Produktion der Ariane Krampe Film(Produzentin: Ariane Krampe), produziert mit der Unterstützung derRegierung von Nova Scotia, Nova Scotia Film & Television ProductionIncentive Fund und der Regierung von Kanada, im Auftrag der ARDDegeto für Das Erste. Die Redaktion haben Claudia Luzius und SaschaSchwingel (ARD Degeto).