Mit Ann-Kathrin Kramer, Harald Krassnitzer, Susanna Simon, WalterSittler, Anna Schudt und Oliver MommsenWie fühlt es sich an, auf einmal wieder als Paar allein zu sein?Geht alles so weiter wie bisher, wenn die Kinder flügge werden?Beginnt ein Neuanfang und wenn ja, erfolgt dieser gemeinsam odergetrennt? In drei Filmen und aus drei Perspektiven beschreibt "Elternallein zu Haus", wie sich das Leben der Schröders, der Winters undder Busches durch den Auszug der Kinder verändert.Ann-Kathrin Kramer, Harald Krassnitzer, Susanna Simon, WalterSittler, Anna Schudt und Oliver Mommsen sind an drei aufeinanderfolgenden Freitagen - am 24. und 31. März sowie 7. April 2017 -jeweils um 20.15 Uhr im Ersten als Elternpaare zu sehen, die nach demAuszug ihrer Kinder einen Neuanfang wagen.Soll man da weitermachen, wo man vor zwanzig Jahren unterbrochenwurde? Warum stellt man erst jetzt fest, dass 'sie' da ganz andereIdeen verfolgt als 'er'? Wann hatte man eigentlich das letzte MalSex? Und lohnt es sich überhaupt, jetzt noch mal damit anzufangen?Gerade war es noch laut im Haus, jetzt wird es plötzlich sehr still.Es liegen nicht nur zwanzig gemeinsame Jahre hinter, es liegen auchweitere zwanzig vor ihnen. Mit dem festen Wunsch, dass sich dieZukunft positiv entwickelt, starten drei Paare neu.Mit viel Sinn für Humor erzählen die drei in sich abgeschlossenen,aber episodisch miteinander verknüpften Filme, wie sich das Leben derSchröders (Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer), der Winters(Susanna Simon und Walter Sittler) und der Busches (Anna Schudt undOliver Mommsen) durch den Auszug der Kinder verändert. Jedes derPaare hat dabei seine eigene Geschichte - und damit seinen eigenenFilm. Sie begegnen sich aber immer wieder auf ihrem Weg und erkennendabei, dass es woanders auch nicht optimal läuft..."Eltern allein zu Haus" ist eine Produktion der Aspekt Telefilm imAuftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzent ist Markus Trebitsch.Producer sind Ina-Christina Kersten ("Die Schröders", "Die Winters")und Annett Neukirchen ("Frau Busche"). Regie führte Josh Broecker.Die Drehbücher stammen von Nina Bohlmann. Die Redaktion liegt beiStefan Kruppa und Sascha Schwingel (beide ARD Degeto).