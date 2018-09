Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

München (ots) - Sendetermin: 21. September um 20:15 Uhr im ErstenWas passiert, wenn ein pensionierter Kapitän auf eine resolutepolnische Pflegekraft trifft, erzählt die Komödie "Verliebt inMasuren". Lina Wendel ("Die Füchsin") und Hans-Uwe Bauer ("Werk ohneAutor") spielen die Hauptrollen in dem lebensprallen "Endlich Freitagim Ersten"-Film um zwei liebenswerte Charakterköpfe, die zu ihrereigenen Überraschung zueinanderfinden. Bruno Grass führte Regie beider deutsch-polnischen Komödie nach dem Drehbuch von Kerstin Römer.Zum Inhalt: Der alleinstehende, pensionierte Schiffskapitän Kurt(Hans-Uwe Bauer) hat sein Leben lang "sein Ding" gemacht - trotzFamilie. Sein Sohn Jens (Alexander Khuon) hat daher ein eherdistanziertes Verhältnis zum Vater. Als der Griesgram nach einemSegelunfall vorübergehend bewegungsunfähig ist und mit seinernotorisch schlechten Laune schon drei Fachpflegekräfte verschlissenhat, ist die Familie ratlos. Keiner hat Zeit, geschweige denn Lust,sich um den Alten zu kümmern. Pflegeleiterin Hühnichen (KerstinRömer) ruft Roza (Lina Wendel) aus Polen auf den Plan - sie ist dieallerletzte Hoffnung! Jens ist sofort klar, dass es jetzt erstrichtig knallen wird: Sein Vater, der selbst aus Masuren stammt, istauf Polen nämlich nicht gut zu sprechen. Und tatsächlich: Von derersten Minute an macht Kurt es Roza ordentlich schwer. Doch die lässtsich von dem Miesepeter nicht unterkriegen, im Gegenteil: Diekampferprobte Roza nimmt die Herausforderung an und läuft zurHöchstform auf. Schließlich hat sie die große Hochzeit ihrerhochschwangeren Tochter (Kasia Borek) vor Augen und das Ende desnervigen Auftrages stets im Blick. Als die versprochene Ablösungjedoch nicht auftaucht und alle Familienangehörigen unterwegs sind,springt die pflichtbewusste Pflegerin notgedrungen über ihrenSchatten: Sie nimmt ihren Patienten kurzerhand mit zu sich nachHause! Allmählich kommt Roza dahinter, was Kurt seit langem auf demHerzen liegt. In seiner alten Heimat wird es Zeit für einenNeuanfang, bei dem ausgerechnet Roza eine überraschende Rolle spielenwird."Verliebt in Masuren" ist eine Produktion der Ziegler Film(Produzentin: Tanja Ziegler) im Auftrag von ARD Degeto für Das Erste.Die Redaktion liegt bei Claudia Luzius und Stefan Kruppa (ARDDegeto).Pressekontakt:ARD DegetoNatascha LieboldTel: 069/1509-346E-Mail: natascha.liebold@degeto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell