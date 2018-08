München (ots) -Andere bereiten sich neun Monate auf ihre Rolle als Vater vor, erhat dafür nur einen Tag Zeit: Das unbeschwerte Leben deserfolgsverwöhnten und freiheitsliebenden Chirurgen Clemens "Doc"Hoffmann (Oliver Mommsen) wird völlig auf den Kopf gestellt, als ernach einem tragischen Unfall seiner Schwester deren Kinder bei sichaufnimmt.Unter der Regie von Sascha Bigler spielen an der Seite von OliverMommsen Doris Schretzmayer, Philipp Hochmair, Eva Herzig, Hary Prinz,Hilde Dalik, Krista Stadler sowie die Kinderdarsteller Alice Prosser,Felix Staudigl und Isabel Steszgal. Gedreht wurde vom 2. bis 31. Juli2018 in Krems, Stein, Mautern und Weißenkirchen in der Wachau(Österreich).Inhalt:Koryphäe Clemens "Doc" Hoffmann (Oliver Mommsen) möchte sich eineAuszeit von seinem Fulltimejob als Chirurg gönnen und mit dem Bootein Jahr um die Welt segeln. Doch plötzlich wird sein Leben völligaus den Angeln gehoben: Doc "erbt" die drei Kinder seiner tragischverunglückten Schwester - Teenagerin Kristina (Alice Prosser),Wildfang Benni (Felix Staudigl) und die kleine Judy (IsabelSteszgal). Eigentlich erscheinen die Verwandten Karin (Eva Herzig)und deren Mann Arthur (Philipp Hochmair) als die weitaus geeigneterenAdoptiveltern, trotzdem stellt sich Doc der Verantwortung und dasChaos nimmt seinen Lauf: Erst bleibt seine Beziehung mit Susa (HildeDalik) auf der Strecke, dann wird er wegen seines Neffen in dieSchule zitiert. Die drei Schützlinge erobern Docs Herz, gleichzeitigtanzen sie ihm aber gehörig auf der Nase herum, bis der chronischüberforderte Ersatzpapa kurz davor ist aufzugeben. Kann die kleineFamilie ihren Fehlstart überwinden und wieder zusammenfinden?"Mitten in mein Leben" (AT) ist eine Produktion der Mona Film(Produzenten: Thomas Hroch, Gerald Podgornig) in Zusammenarbeit mitder ARD Degeto für Das Erste und dem ORF, gefördert durch denFernsehfonds Austria und das Land Niederösterreich. Das Drehbuchstammt von Markus Gull, hinter der Kamera stand Ralf K. Dobrick. DieRedaktion liegt bei Stefan Kruppa (ARD Degeto) sowie AndreaBogad-Radatz und Nina Fehrmann-Trautz (ORF).Pressekontakt:ARD Degeto, Myriam ThieserTel. 069 / 1509 - 420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.dePR Heike Ackermann, Stefanie DiehmTel. 089 / 649 865 - 11, E-Mail: stefanie.diehm@pr-ackermann.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell