München (ots) -In Köln laufen noch bis zum 1. Oktober die Dreharbeiten zu derARD-Degeto-Komödie "Das Beste zum Schluss" (AT) für den Sendeplatz"Endlich Freitag im Ersten". Darin spielen Katerina Jacob und ErnstStötzner zwei Senioren, die nicht unterschiedlicher sein könnten,aber sich plötzlich in einem gemeinsamen Haushalt wiederfinden -entsprechende Reibereien inklusive. Doch eine gemeinsame "Mission"schweißt die beiden Sturköpfe zusammen. Regie führt Ralf Huettnernach dem Drehbuch von Martin Rauhaus. In weiteren Rollen spielenKatharina Schlothauer, Berit Vander, Andreas Birkner, CamillaRenschke, Max Herbrechter, Dominik Buch u.v.a.Inhalt:Anna (Katerina Jacob) ist Anfang 60 - und damit zu jung für dieRente, aber zu alt für einen neuen Job. Zumindest sehen daspotenzielle Arbeitgeber so. Um ihre finanzielle Lage aufzubessern,vermietet sie das Kinderzimmer ihrer erwachsenen Tochter Karin(Katharina Schlothauer). Als zukünftigen Mitbewohner sucht sie sichden ehemaligen Leiter des Ordnungsamtes Köln Süd aus, Werner Kurtz(Ernst Stötzner). Der mürrische Pensionär hat zwar keineGeldprobleme, aber im Dreigenerationenhaus seines Sohnes Michael(Andreas Birkner) samt Schwiegertochter Ilona (Camilla Renschke) undquirligem Enkel (Daniel Zebandt) will er auch nicht bleiben. In ihrerneuen Zweck-WG müssen sich die beiden eigenwilligen Persönlichkeitenerst mal zusammenzuraufen. Doch als das Leben der vermeintlichlabilen Saskia (Berit Vander) auf dem Spiel steht, wird aus denbeiden ein Team. Als Schutzengel im Undercover-Einsatz haben sie einwachsames Auge auf die junge Studentin."Das Beste zum Schluss" (AT) ist eine Produktion der CalypsoEntertainment (Produzentin: Brit Possardt, Producerin: KatharinaWalther) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegtbei Birgit Titze (ARD Degeto).