München (ots) -Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) hat in der Praxis auf Rügen endlichFuß gefasst. Doch dann bekommt die Ärztin ohne Doktortitel einverlockendes Jobangebot: Eine Headhunterin (Karoline Bär) bietet ihreine Klinikstelle in Berlin an, mit hohem Grundeinkommen, gutemÄrzteteam und urbanem Leben im Szenekiez! Nora beschließt, zumindestdarüber nachzudenken, zumal sich ein Ende der Ärzte-WG mit ihremStudienfreund und Praxiskollegen Dr. Richard Freese (StephanKampwirth) abzeichnet: Er und seine Freundin Joanna (Anja Antonowicz)werden heiraten. Zeit zum Nachdenken bleibt Nora aber kaum, denn siemuss sich um eine Camper-Familie aus Berlin kümmern. Spannungenzwischen den Eltern, Herzprobleme des Vaters (Thomas Arnold) undSorgen um den kleinen Tim (Frederik Stein) erfordern dieAufmerksamkeit der Ärztin. Ausgerechnet die Mutter des Jungen (MilenaDreißig) macht es Nora schwer, sich richtig um ihn zu kümmern. Als erjedoch akut in Gefahr gerät, greift Nora ein.Unter der Regie von Jan Ruzicka und nach dem Drehbuch von MichaelVershinin sind in weiteren Rollen Patrick Heyn, Anne Werner, MorganeFerru, Lukas Zumbrock, Michael Kind, Petra Kelling, Bo Hansen undviele mehr zu sehen. Hinter der Kamera stand Gunnar Fuß.Das Erste zeigt den vierten Teil der TV-Reihe, "Praxis mitMeerblick - Unter Campern", am Freitag, 8. März 2019, um 20:15 Uhrund in Wiederholung am 12., 13. und 16. März bei ONE. Den fünften("Der einsame Schwimmer") und sechsten Teil der Reihe ("Auf zu neuenUfern") zeigt Das Erste am 15. und am 22. März jeweils um 20:15 Uhr."Praxis mit Meerblick" ist eine Produktion der REAL FILM BerlinGmbH im Auftrag von ARD Degeto für Das Erste. Produzentin ist HeikeStreich. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa und Sascha Schwingel(ARD Degeto).Weitere Informationen und Zusatzmaterial unterhttps://www.facebook.com/EndlichFreitagimErsten/ undhttps://www.instagram.com/ard_degeto/Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten imPressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Myriam Thieser,Tel.: 069/1509-420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.deREAL FILM Berlin GmbH, Vanessa Karrasch,Tel.: 040/66 88 4802, E-Mail: v.karrasch@studio-hamburg.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell