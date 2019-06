München (ots) - Nach der erfolgreichen Ausstrahlung der letztendrei Filme "Praxis mit Meerblick" im März, laufen jetzt dieDreharbeiten für zwei neue Episoden der ARD-Degeto-Reihe für denSendeplatz "Endlich Freitag im Ersten". Nachdem sich der Alltag inder Praxis mit Neu-Kollege Dr. Hannes Stresow (Benjamin Grüter) solangsam einpendelt, stellt eine eigentlich schon längstabgeschlossene Beziehung das Gefühlsleben von Ärztin Nora Kaminski(Tanja Wedhorn) auf den Kopf. Doch damit steht sie nicht alleine da:Alte Geschichten holen die Gegenwart ein und falsche Diagnosen führenunverhofft zu neuen Pfaden.Auf der Ostseeinsel Rügen entstehen aktuell die Folgen "AlteWunden" (AT), nach einem Drehbuch von Michael Vershinin, und"Kurschatten" (AT), nach einem Drehbuch von Marcus Hertneck. Regieführt Jan Ruzicka. Die Dreharbeiten in Berlin, auf der OstseeinselRügen (Sassnitz, Prora, Ralswiek) und in Stralsund dauern noch biszum 1. Juli 2019 an. An der Seite von Tanja Wedhorn spielen DirkBorchardt, Benjamin Grüter, Lukas Zumbrock, Morgane Ferru, MichaelKind, Anne Werner, Patrick Heyn, Petra Kelling, Timo Hack, MarlaQuandt, Kai Ivo Baulitz, Joachim Nimtz, Eugen Knecht u. v. m."Praxis mit Meerblick: Alte Wunden" (AT) / Ein Jahr nach dem Todihres Freundes und Praxispartners Richard Freese hat Nora Kaminski(Tanja Wedhorn) ihre "Praxis mit Meerblick" im Griff. Auch dieZusammenarbeit mit dem neuen Kollegen Dr. Hannes Stresow (BenjaminGrüter) pendelt sich gut ein. Privat wird Noras Leben von einer altenLiebesgeschichte eingeholt: Ex-Mann Peer Kaminski (Dirk Borchardt)scheint nicht nur sein neu erworbenes Boot auf die Insel zu ziehen,was die ohnehin schon schwierige Beziehung zwischen Nora und ihmnicht einfacher macht. Als der Rügener Schulleiter Thorsten Thieme(Kai Ivo Baulitz), der nach einer Schlägerei besorgniserregendeSymptome zeigt, in der Praxis auftaucht, merkt Nora schnell, dass Dr.Hannes Stresow (Bejnajmin Grüter) eine Vorgeschichte mit demPatienten hat, die den sonst so zurückhaltenden Kollegen aufwühlt.Der immer noch schwelende Konflikt zwischen Hannes Stresow und NorasPatient Thieme eskaliert zu einem denkbar unglücklichen Zeitpunkt."Praxis mit Meerblick: Kurschatten" (AT) / Die Arbeit in derRügenpraxis hält Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) und Dr. Hannes Stresow(Benjamin Grüter) ganz schön auf Trab. Als ihr Kollege auch nochkrank wird, muss Nora ihre privaten Sorgen endgültig beiseiteschieben. Ein neuer Patient taucht mit rätselhaften Symptomen auf.Als sich sein Zustand trotz Behandlung verschlimmert, stößt Nora aufeinen Betrugsskandal, in den das Krankenhaus und die ortsansässigeApotheke verwickelt sind. Mit ihren Recherchen macht sich die Ärztinohne Doktortitel keine Freunde und muss auf einmal auch ihre eigeneZurechnungsfähigkeit in der Sache hinterfragen. Als wäre das nichtgenug, wird Sohn Kai Kaminski (Lukas Zumbrock) - blind vor Liebe - inSchwierigkeiten verwickelt. Ausgerechnet Noras Erzfeind Dr. Heckmann(Patrick Heyn) soll ihr und ihrer Familie aus der verzwickten Lagehelfen."Praxis mit Meerblick" ist eine Produktion der REAL FILM Berlin imAuftrag der ARD Degeto für Das Erste. Hinter der Kamera steht MichaelTötter. Produzentin ist Heike Streich. Die Redaktion liegt bei StefanKruppa (ARD Degeto).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Myriam Thieser,Tel.: 069/1509-420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.deREAL FILM Berlin GmbH, Vanessa Karrasch,Tel.: 040/66 88 4802, E-Mail: v.karrasch@studio-hamburg.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell