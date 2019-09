München (ots) - Die Dreharbeiten für einen weiteren und damitneunten Film der "Endlich Freitag im Ersten"-Reihe "Praxis mitMeerblick" sind angelaufen: Ärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) hatdie Praxis auf Rügen mit Dr. Hannes Stresow (Benjamin Grüter) gut imGriff. Doch das könnte sich bald ändern, da sich das auf ein Jahrbegrenzte Arbeitsverhältnis des Kollegen auf Rügen dem Ende neigt.Und wie es der Zufall so will, stehen unerwartet private undberufliche Überraschungen vor der Tür, die das harmonische Insellebenins Wanken bringen ...Unter dem Arbeitstitel "Familienbande" (AT) - nach einem Drehbuchvon Anja Flade-Kruse - entsteht derzeit auf der Ostseeinsel Rügen derneue Film der ARD-Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick" mit TanjaWedhorn in der Hauptrolle. Regie führt Wolfgang Eißler, hinter derKamera steht Christoph Chassée. Die Dreharbeiten in Berlin, auf derOstseeinsel Rügen (Sassnitz, Prora, Lohme) und in Stralsund dauernnoch bis zum 1. Oktober 2019 an.An der Seite von Tanja Wedhorn spielen Dirk Borchardt, BenjaminGrüter, Lukas Zumbrock, Morgane Ferru, Michael Kind, Anne Werner,Patrick Heyn, Petra Kelling, Bo Hansen, Anjorka Strechel, AnneWeinknecht, Thomas Schimanski, Franziska Troegner, Jürgen Heinrich,Sascha Goepel u. v. m."Familienbande" (AT) Es kündigen sich Veränderungen für das geradeso harmonische Leben in der Praxis mit Meerblick an, die nicht nurNora Kaminski (Tanja Wedhorn) vor neue Herausforderungen stellen. Daseingespielte Praxis-Team droht sich mit dem anstehenden Weggang vonKollege Dr. Hannes Stresow (Benjamin Grüter) aufzulösen. Und auch dasBeziehungschaos nimmt seinen Lauf: Mandy (Morgane Ferru) und Kai(Lukas Zumbrock) haben endlich wieder zueinander gefunden, als eineunerwartete Überraschung ihr neues Glück auf eine harte Probe stellt.Der sonst so reservierte Hannes Stresow bandelt mit einer Jugendliebean und auch das Liebesglück von Nora Kaminski gerät ins Wanken, dadie komplizierte Beziehung zu Ex-Mann Peer Kaminski (Dirk Borchardt),der jetzt auch beruflich auf der Insel Fuß fassen will, noch nichtganz geklärt ist. In der Arbeit beschäftigt ein besonders emotionalerFall die Ärztin ohne Doktortitel: Eine nierenkranke Frau, deren Mannunter Demenz leidet und nicht alleine bleiben kann, erfordert Norasganze ärztliche Aufmerksamkeit. Der Sohn der beiden will mit seinenEltern nichts mehr zu tun haben. Als sich der Zustand ihrer Patientinverschlechtert, versucht Nora alles, um die Familie wieder zuvereinen und Schlimmeres zu verhindern."Praxis mit Meerblick" ist eine Produktion der REAL FILM Berlin imAuftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzentin ist Heike Streich,Producerin Marie Ebenhan. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa (ARDDegeto).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Myriam Thieser,Tel.: 069/1509-420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.deREAL FILM Berlin GmbH, Vanessa Karrasch,Tel.: 040/66 88 4802, E-Mail: v.karrasch@studio-hamburg.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell