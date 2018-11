München (ots) - "Villa Eva" (AT) ist eine unterhaltsame,temporeich erzählte Boulevardkomödie und ein poetischesEnsemblestück, das zwei Liebesgeschichten und eine gewaltige,existenzielle Bedrohung erzählt.Am 8. November 2018 fiel in Ottweiler die erste Klappe zumFreitagsfilm aus dem Saarland. In den Hauptrollen sind EleonoreWeisgerber, Reiner Schöne, Oliver Nägele und Paul Faßnacht. Inweiteren Rollen spielen Sabine Urig, Willi Fries und Susi Stach.Unter der Regie von Michi Riebl wird noch bis zum 6. Dezember 2018 imLandkreis Neunkirchen und im Saarpfalz-Kreis gedreht.Zum Inhalt:Die Geschichte dreht sich rund um die "Villa Eva", derenungewöhnliche Besitzerin, deren Bewohner und um die wahren Werte desLebens, die ohne Humor, Liebe, Drama und Abenteuer nicht entdecktwerden können. Gräfin Eva Marie-Luise von Aspach-Ney war in jungenJahren von den Ideen der 68er Zeit fasziniert, verließ das Saarlandund ihre Liebsten Knall auf Fall und lebte ihre wilden Jahre inBerlin. Nach dem Tod des Vaters wieder ins Saarland zurückgekehrt,ist die Villa ihre einzige Lebensgrundlage. Als Konsequenz ihreseigenwilligen und eigensinnigen Lebens hat Evas Vater - zu Lebzeitenein Wohltäter im Saarland - sein Erbe in eine Stiftung eingebracht,die sie jährlich am 31. Dezember zwingt, einen beträchtlichen Obolusan die Stiftung zu geben; ansonsten verliert sie die geerbte Villa.Dabei haben es nicht nur Eva, sondern auch ihre Mitbewohner dringendnötig, unterstützt zu werden: Trude und ihr Mann Gustav Düppenweiler- sie Mädchen für alles, er Hausmeister -, das lothringischeZimmermädchen Claire, die Köchin Frieda, Freunde und Gäste desHauses, der neugierige Journalist Martin Butzbach, Arzt GottliebHartz-Latour und Anwalt Burghardt Hülz. Zu allem Elend eskaliert auchnoch der Konflikt zwischen der Gräfin und dem Eremiten und"Waldschrat" Philipp Arthur Limberger. Verliert die kleineSchicksalsgemeinschaft ihr Dach überm Kopf?"Villa Eva" (AT) ist eine Produktion der PROSAAR MedienproduktionGmbH im Auftrag der ARD Degeto und des Saarländischen Rundfunks fürDas Erste. Produzent ist Martin Hofmann. Regie führt Michi Riebl. DasDrehbuch stammt von Rupert Henning. Die Redaktion liegt bei AndreaEtspüler (SR) und Stefan Kruppa (ARD Degeto).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:Peter Meyer, Tel. 0681 / 602 2040, Saarländischer Rundfunk,Leiter Unternehmenskommunikation, E-Mail: pmeyer@sr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell