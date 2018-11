München (ots) - Ein kleiner, rechtschaffener Bankangestellter wirdangesichts seiner erzwungenen vorzeitigen Pensionierung zum RobinHood der kleinen Leute: In der Märkischen Schweiz bei Berlin haben am21. November 2018 die Dreharbeiten zum Weihnachtsfilm "StenzelsBescherung" (AT) begonnen, einer augenzwinkernden Parabel auf diemodernen Zeiten. Neben Herbert Knaup in der Rolle des titelgebendenStenzel, Johanna Gastdorf als seiner Frau und Constantin vonJascheroff als zynischem Banker haben Adnan Maral, Anna Fischer, TomBöttcher, David Hamade, Sanne Schnapp, Karin Gregorek u.v.a. weitereRollen in diesem ebenso humorvollen wie herzerwärmenden Ensemblefilmübernommen.Zum Inhalt: Volkmar Stenzel (Herbert Knaup) ist rechtschaffen,pünktlich, pflichtbewusst - kurz: der perfekte Filialleiter einerkleinen Bank in einem etwas heruntergekommenen Städtchen nahe Berlin.Dann der Paukenschlag: Seine Bank wird von einer asiatischen Großbankgeschluckt. Diese - in Gestalt des jung-dynamischen Tutz (Constantinvon Jascheroff) - ist der Ansicht, dass Automaten die Arbeit vonStenzel und seinen drei Mitarbeitern viel besser erledigen können.Zum ersten Mal in seinem Leben rebelliert Volkmar Stenzel, er willsich mit 57 nicht einfach so zum alten Eisen schieben lassen.Außerdem hat auch seine Frau Barbara (Johanna Gastdorf) immer wiedervon ihm gefordert, mutiger zu sein. So vergibt er von den KontenVerstorbener erst vorsichtig, dann immer großzügiger Kredite anMenschen, die rund um den maroden Platz leben, an dem die Bankfilialesteht. Nicht nur er, sondern die gesamte Nachbarschaft beginntaufzublühen. Aber schon bald droht Stenzel aufzufliegen ..."Stenzels Bescherung" (AT) ist eine Produktion der Tellux FilmMünchen im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste (Produzenten: MartinChoroba und Johanna Teichmann, Producer: Ferdinand Freising). DieRedaktion liegt bei Diane Wurzschmitt (ARD Degeto). Regie führtMarc-Andreas Bochert, der zusammen mit Hans-Ullrich Krause auch fürdas Drehbuch verantwortlich zeichnet. Die Dreharbeiten in Strausbergbei Berlin dauern bis zum 20. Dezember 2018 an.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto Pressestelle, Kerstin FuchsTel.: 0173 / 5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.deana radica! Presse Organisation, Ana RadicaTel.: 089 / 236612-0, E-Mail: anaradica@ana-radica-presse.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell