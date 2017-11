München (ots) -Am malerischen Wannsee fiel letzte Woche die erste Klappe zu derARD-Degeto-Familienkomödie "Scheidung für Anfänger" (AT) für denSendeplatz "Endlich Freitag im Ersten". Unter der Regie von ThorstenM. Schmidt spielen Andrea Sawatzki und Christian Berkel ein Ehepaar,dessen geplante einvernehmliche Trennung eine unerwartete Wendungnimmt. In weiteren Rollen sind u.a. Doris Schretzmayer, PierreBesson, Tanja Schleiff, Ludger Pistor, Katharina Müller-Elmau,Guntbert Warns und Katharina Abt zu sehen. Gedreht wird noch bis zum9.Dezember in Berlin und Umgebung statt.Zum Inhalt: Was sich nicht mehr neckt, liebt sich auch nicht mehr?So jedenfalls sehen es Anja und Christoph. Nach 24 Jahren Ehe ist dieLuft raus und sie beschließen, sich scheiden zu lassen. Als diebeiden es ihren Kindern sagen wollen, platzt Tochter Franziska miteiner Überraschung dazwischen. Sie wird heiraten! Wie will man danoch von Scheidung reden? Natürlich wird die Trennung gütlich und inFreundschaft erfolgen; die Beteiligten sind ja vernünftig underwachsen. Aber als es konkret wird, es um Geld und wechselseitigeAnerkennung geht, Werners Jugendliebe auftaucht und Anja ihmnachspioniert, ist es vorbei mit der Abgeklärtheit. Ungeahnte Dynamikund Leidenschaft macht das Leben wieder spannend - und entfachtlängst verloren geglaubte Gefühle..."Scheidung für Anfänger" (AT) ist eine Produktion der ITV StudiosGermany im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Das Buch stammt vonNina Bohlmann. Produzenten sind Christiane Ruff und Imre von derHeydt. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa (ARD Degeto).Pressekontakt:ARD Degeto, Ariane PfistererTel: 069 / 1509-331E-Mail: ariane.pfisterer@degeto.deITV Studios Germany, Rebecca HerrmannTel: 0221 / 492048-310E-Mail: rebecca.herrmann@itvstudios.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell