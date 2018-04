München (ots) -Endlich ein Mann in einer Frauendomäne: Zurzeit laufen in Münchendie Dreharbeiten zu "Toni, männlich, Hebamme" (AT). Der Film rund umeinen "Entbindungspfleger" - so die korrekte Berufsbezeichnung füreine männliche Hebamme - bildet den Auftakt einer neuen Reihe für denPrimetime-Sendeplatz unter dem Label "Endlich Freitag im Ersten".Darin spielt Leo Reisinger den Entbindungspfleger Toni, der voreinigen existenziellen Herausforderungen steht. In der weiblichenHauptrolle spielt Wolke Hegenbarth die Frauenärztin Luise. Unter derRegie von Sibylle Tafel stehen noch bis zum 8. Mai 2018 FredericLinkemann, August und Johannes Zirner, Juliane Köhler u.v.a. in derbayerischen Landeshauptstadt und in den Bavaria Studios vor derKamera.Toni (Leo Reisinger) ist ein Naturtalent als Entbindungspflegerund liebt seinen Job über alles - auch wenn er es als männlicheHebamme nicht immer einfach hat. Als der 39-Jährige seinen Job imKrankenhaus verliert, bleibt ihm keine Wahl: Er muss sichselbstständig machen. Den Einstieg in die Praxis der FrauenärztinLuise (Wolke Hegenbarth) kann sich Toni aber nur leisten, wenn ernachts Taxi fährt. Leider tickt in der Partnerschaft mit der Ärztineine Zeitbombe: Es gibt ein delikates Geheimnis zwischen den beiden,das er lüften sollte, bevor sie dahinterkommt. Auch mit seinerEx-Frau Hanna (Kathrin von Steinburg), die ihn wegen eines Fehltrittsbeim Hebammenkarneval vor die Tür gesetzt hat, möchte Toni ins Reinekommen. Leichter gesagt als getan, denn der Babyflüsterer hat alleHände voll zu tun."Toni, männlich, Hebamme" (AT) ist eine Produktion der BavariaFiction (Produzenten: Ronald Mühlfellner und Christina Christ) imAuftrag der ARD Degeto für Das Erste. Das Drehbuch stammt vonSebastian Stojetz und Sibylle Tafel. Die Redaktion liegt bei SaschaMürl (ARD Degeto).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Myriam ThieserTel.: 069 / 1509-420E-Mail: myriam.thieser@degeto.demw presse & kommunikationManuela WaberskiE-Mail: mw@mw-presse-kommunikation.deTel.: 0172 / 825 05 36Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell