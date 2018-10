München (ots) - "Bei Mama ist es immer noch am Schönsten!" Was fürihre Schwester Jana (Christiane Bärwald) und ihre Nichten gilt, istfür die erfolgreiche Anwältin Dr. Katharina Kopf (HenrietteRichter-Röhl) ein Albtraum. Schon lange hat sie sich von ihrerkleinstädtischen Vergangenheit und ihrer Mutter Johanna (TheklaCarola Wied) gelöst und in München Karriere gemacht. Als sie ihrerMutter gezwungenermaßen nach einem kleinen Unfall zur Seite steht,geschieht etwas völlig Unerwartetes und ihr durchstrukturiertes Lebenund ihre festen Überzeugungen geraten dabei schneller ins Wanken, alsihr lieb ist.Am 25. September 2018 haben in München, Baierbrunn und Umgebungdie Dreharbeiten für die Komödie "Sie sucht ihn" (AT) begonnen. Inden Hauptrollen sind Henriette Richter-Röhl, Thekla Carola Wied undJochen Matschke zu sehen. In weiteren Rollen spielen ChristianeBärwald, Lilli von Hehn und Lynn Kremer. Gedreht wird voraussichtlichbis zum 25. Oktober 2018.Zum Inhalt:Katharina (Henriette Richter-Röhl) ist Anwältin für Insolvenzrechtin München. Sie arbeitet hart und stellt in jeder Hinsicht hoheAnsprüche an sich und ihr Leben. Zu ihrer Mutter Johanna (TheklaCarola Wied), ihrer Schwester Jana (Christiane Bärwald), ihren beidenNichten Marlene und Greta (Lilli von Hehn und Lynn Kremer) und ihrerdörflichen Herkunft hat sie wenig Kontakt. Ihr Privatleben existiertkaum, kein Wunder, denn Katharinas Ansprüchen kann "Mann" nur schwergerecht werden. Als ihre Mutter Johanna nach einem kleinen UnfallHilfe braucht, fasst Katharina vorsorglich den Entschluss, ihrElternhaus altersgerecht umbauen zu lassen. Aus Trotz lässt Johannasie gewähren, besteht aber darauf, dass Katharina die Bauarbeitenselbst beaufsichtigt. Katharina ist gezwungen, ihr "Homeoffice" imHaus ihrer Mutter zu eröffnen und die Kanzlei kurzfristig von Münchenin die Provinz zu verlegen. Da Katharina schnell wieder in die Stadtentschwinden möchte, beauftragt sie kurzerhand den ortsansässigenSchreiner Mike (Jochen Matschke) mit dem Umbau. Doch Mike baut weitmehr als nur Johannas Haus um ..."Sie sucht ihn" (AT) ist eine Produktion der Wiedemann & BergTelevision GmbH im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste, produziertvon Kerstin Nommsen, Quirin Berg und Max Wiedemann. Das Drehbuchstammt von Anette Lies und Michael Kenda, hinter der Kamera stehtSönke Hansen, Regie führt Neelesha Barthel. Die Redaktion liegt beiBirgit Titze (ARD Degeto).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Myriam ThieserTel.: 069 / 1509 420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.dePRESSE PARTNER KÖLN, Malte WeberTel.: 0221/165 343 51, E-Mail: weber@presse-partner.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell