München (ots) - Georg Fischer (Christian Kohlund) war mit Leib undSeele Bürgermeister, seine Familie kam für ihn eher an zweiterStelle. Ausgerechnet am Tag seiner Pensionierung findet er heraus,dass seine Ehefrau Christine (Suzanne von Borsody) längst eigene Wegegeht und wahrscheinlich sogar einen Liebhaber hat. Das kann Georgnicht auf sich sitzen lassen - er will seine Frau zurückerobern, undzwar um jeden Preis! Nichtsahnend sucht er Hilfe beim vermeintlichenLiebhaber seiner Frau (Walter Sittler).Unter der Regie von Dirk Kummer laufen seit 11. September 2018 dieDreharbeiten für die ARD-Degeto-Ehekomödie "Der Liebhaber meinerFrau" (AT). Neben Christian Kohlund, Suzanne von Borsody und WalterSittler in den Hauptrollen sind in weiteren Rollen Alice Dwyer,Alexander Weise, Rosa Enskat, Nele Hollinderbäumer, Florian Reinersu.a. zu sehen. Gedreht wird bis zum 11. Oktober in Hamburg.Zum Inhalt: Das Ehepaar Georg (Christian Kohlund) und ChristineFischer (Suzanne von Borsody) ist nach knapp 40 Jahren an einem Punktangekommen, an dem vom Eheversprechen ewiger Liebe und Treue nur nochwenig übriggeblieben ist. Denn ausgerechnet am Tag seinerPensionierung entdeckt Georg, dass seine Frau wahrscheinlich eineAffäre hat. Natürlich verhält sich das Paar nach so vielen Ehejahrennicht wie frisch verliebte Teenager, das war für Georg auch nie einProblem, aber er will sein gemütliches Leben nicht wegen einesanderen Kerls verlieren. Auf Kur lernt er seinen Konkurrenten Alex(Walter Sittler) kennen. Alex' Schwärmereien lassen Georg seineeigene Frau auf einmal in einem ganz anderen Licht sehen. Er hattevergessen, was so alles in seiner Christine steckt, und so langsamdämmert ihm, dass er die Bedürfnisse und den stetigen Rückhalt seinerFrau zu lange ignoriert hat - Karriere und eigene Affären hattenseinerzeit Vorrang. Mit diesen neuen Erkenntnissen und frischerwachtem Tatendrang kann Georg völlig anders auf seine alte neueLiebe zugehen und rettet auf unorthodoxe Weise seine Ehe. Doch dannkommt es noch mal ganz anders ..."Der Liebhaber meiner Frau" (AT) ist eine Produktion der LETTERBOXFILMPRODUKTION im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Das Drehbuchstammt von Uli Brée unter Mitarbeit von Alexander Vedernjak.Produzentin ist Sabine Timmermann. Die Redaktion verantwortet CarolinHaasis (ARD Degeto).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Natascha Liebold,Tel.: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.deStudio Hamburg Produktion Gruppe, Alexa Rothmund,Tel.: 040/ 6688-4801, E-Mail: arothmund@studio-hamburg.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell