München (ots) - Gerade fiel in Baden-Baden die letzte Klappe fürden musikalischen ARD-Degeto-Liebesfilm "Liebe wird aus Herzgemacht". Die Regie führte Wolfgang Eißler nach einem Drehbuch vonUli Brée unter Mitarbeit von Alexander Vedernjak. In den Hauptrollenspielen Inez Bjørg David, Cristina do Rego, Maxim Mehmet und JulianLooman. In weiteren Rollen standen Peter Sattmann, Emilia Pieskeu.v.a. vor der Kamera von Jonas Schmager. Die Songs im Film stammenvon den Erfolgsproduzenten Michael Herberger und Jens Schneider (u.a.Söhne Mannheims, Max Giesinger, Wincent Weiss).Zum Inhalt:Ohne Laura (Inez Bjørg David) geht auf dem badischen Weingut"Himmelspflug" nichts. Seit dem Tod der Mutter kümmert sie sich umalles: die Ernte, die Wirtschaft, ihren Vater (Peter Sattmann) undihre beiden Schwestern. Für einen Freund oder ihre Leidenschaft fürsSongschreiben und Singen bleibt keine Zeit. Dafür verfolgt ihrekleine Schwester Nina (Cristina do Rego) umso eifriger den Plan,berühmt zu werden. Als der erfolgreiche Schlagerstar Sunny (JulianLooman) auf dem Weingut auftaucht, sieht Nina ihre Chance gekommen.Doch Sunnys Manager Vincent (Maxim Mehmet) erkennt in der Stimme derzurückhaltenden Laura etwas ganz Besonderes und bietet ihr einen Jobals Sängerin an."Liebe wird aus Herz gemacht" ist eine Produktion von Wiedemann &Berg Television im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzentinist Nanni Erben. Producerin ist Elena Gruschka. Die Redaktion liegtbei Carolin Haasis (ARD Degeto). Gedreht wurde in Baden-Baden undUmgebung. Der Film wird auf dem Sendeplatz "Endlich Freitag imErsten" ausgestrahlt.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:agentur67, Karoline van Baars & Susanne BollmannTel.: 0221/56 90 69 60, E-Mail: info@agentur67.deARD Degeto, Ariane PfistererTel.: 069/1509-331, E-Mail: Ariane.Pfisterer@degeto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell