München (ots) -Als Oma Gisela sich mir nichts dir nichts bei ihrem Sohn Matthiasund dessen Familie einquartiert, fällt Matthias in seiner Not nichtsanderes ein, als für seine nicht ganz pflegeleichte Mutter einenheimlichen Verehrer zu erfinden. Mit ungeahnten Folgen...Heute gehen in München die Dreharbeiten für dieARD-Degeto-Generationenkomödie "Oma ist verknallt" (AT) zu Ende.Unter der Regie von Markus Herling standen Ruth Reinecke als OmaGisela und Florian Panzner als ihr Sohn vor der Kamera von FlorianSchilling. In weiteren Rollen spielten Ernst Stötzner, Hilde Dalik,Gioia Marischka, Konstantin und Leopold Schmidt sowie viele andere.Zum Inhalt:Es ist nur vorübergehend! Das verspricht Matthias (FlorianPanzner) seiner Familie, als sich Oma Gisela (Ruth Reinecke) bei denRathmanns einquartiert. Sie sitzt nach einem Oberschenkelhalsbruch imRollstuhl und braucht Hilfe, um wieder auf die Beine zu kommen. DieFreude bei Ehefrau Nina (Hilde Dalik) hält sich in Grenzen,schließlich kennt sie ihre Schwiegermutter nur als Schreckschraube.Dass Oma auch glücklich sein kann, erkennt der zehnjährige Tom(Konstantin und Leopold Schmidt) auf einem alten Foto. Er bringtseinen Papa auf eine Idee: Mit anonymen Liebesbriefen möchte erseiner Mutter neuen Lebensmut einhauchen. Zu seinem Erstaunen blühtGisela regelrecht auf. Sie glaubt sogar zu wissen, wer hinter demPseudonym steht: der beste Freund ihres verstorbenen Manns! Jetztmöchte Gisela ihre Chance beim Schopf packen und stürzt damitMatthias mitsamt seinem gut gemeinten Plan in unvorhersehbareSchwierigkeiten."Oma ist verknallt" (AT) ist eine Produktion der Wasabi Film GmbH& Co.KG (Produzent: Martin Sommer) im Auftrag der ARD Degeto für DasErste. Regie führt Markus Herling, das Drehbuch stammt von RobertKrause. Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann (ARD Degeto).