München (ots) - Ende 50, arbeitslos und ohne richtige Ausbildung:Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sehen denkbar schlecht aus fürHenriette Höffner. Doch davon lässt sich die patenteÜberlebenskünstlerin nicht entmutigen. Schließlich hat sie jede MengeIdeen, ein großes Herz und einen reichen Schatz an Erfahrungen. WieHenni es schafft, als international operierende exklusiveKinderbetreuerin zu arbeiten, erzählt die ARD-Degeto-Komödie"Henriette im Anflug" (AT). Der erste Job führt sie auf dieTrauminsel Mauritius zu einem Witwer und Workaholic, der kaum nochZeit für seine beiden Töchter hat. Die Rolle der unkonventionellenKinderbetreuerin mit Herz übernimmt Saskia Vester. An ihrer Seitespielen Stephan Grossmann, Susanna Simon, Elodie Venece Judoo, JürgenTonkel u. a. Die Dreharbeiten auf Mauritius laufen voraussichtlichnoch bis zum 8. April 2017.Henriette Höffner (Saskia Vester) hat endgültig genug. Fast 60Jahre hat sie nun hinter sich, aber das Leben ist immer noch einKampf - vor allem um das wirtschaftliche Überleben. Doch dieBegegnung mit dem sympathischen Berufsberater Herrn Loibinger (JürgenTonkel) bringt Henni auf eine Idee: Sie besitzt zwar weder eineordentliche Ausbildung noch Rücklagen, doch dafür hat sie jede MengeEnergie und viel Lebenserfahrung. Außerdem ist sie ebenso patent wieunkonventionell und eigensinnig - es wäre doch gelacht, wenn alldiese Qualitäten zusammengenommen nicht irgendwie verwertbar wären.Ihr kleiner Enkel Toby (Anton Petzold) hilft ihr beim Aufbau einerWebsite, und in Rekordzeit ist es soweit: Henriette Höffner ergattertihren ersten Auftrag als First-Class-Kinderbetreuerin - mit besteninternationalen Referenzen. Ihre erste Reise führt sie nachMauritius, wo sie dem relativ frisch verwitweten, in menschlichenFragen aber hoffnungslos überforderten Hoteldirektor Dieter Waldner(Stephan Grossmann) unter die Arme greifen soll. Seine beiden TöchterStella (Ella Gertz) und Marie (Pia Soppa) schließen Henni schnell inihr Herz, doch Waldner selbst erweist sich als eine weit härtereNuss. Obendrein lässt er sich von der smarten Geschäftsfrau VeronikaFuchs (Susanna Simon) allzu gern umgarnen. Schade nur, dass HenrietteHöffner mit allen Wassern gewaschen ist und hier Unheil wittert."Henriette im Anflug - Mauritius" (AT) ist eine Produktion der FFPNew Media (Produzenten: Vanessa Lackschéwitz und Michael Smeaton) imAuftrag der ARD Degeto für Das Erste. Regie führt Peter Gersina, dasDrehbuch stammt von Martin Rauhaus. Die Redaktion verantwortet BirgitTitze (ARD Degeto).