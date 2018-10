München (ots) - Drehstart für zwei neue Folgen der beliebtenARD-Degeto-Reihe um das Heidelberger TraditionshotelDem Traditionshaus "Hotel Heidelberg" stehen turbulente Zeitenbevor: Nicht nur, dass das Hoteliers-Ehepaar Annette (Annette Frier)und Ingolf Kramer (Christoph Maria Herbst) um seine Ehe bangen muss -die Adoption von Ole (Nico Kleemann) ist ebenfalls in Gefahr. Alsdann auch noch das Hotel in eine finanzielle Schieflage gerät,scheint die Lage aussichtslos. Doch die Schwestern Karin Berger(Susanna Simon) und Mascha Hillinger (Meike Droste), Erbinnen einesKeks-Imperiums, glauben an das "Hotel Heidelberg" ... In Heidelberghaben die Dreharbeiten für den sechsten und siebten Film derbeliebten Reihe "Hotel Heidelberg" für den Sendeplatz "EndlichFreitag im Ersten" begonnen. In weiteren Rollen stehen HanneloreHoger, Nele Kieper, Stephan Grossmann, Maren Kroymann, BettinaStucky, Peter Prager, Kathrin Ackermann, Marcel Glauche, Irene Rindjeu.v.a. vor der Kamera von Benjamin Wieg. Gedreht wird in Heidelbergund Euskirchen bis Anfang Dezember 2018."Hotel Heidelberg - Wer sich ewig bindet ..." (AT): Im HotelHeidelberg haben Annette (Annette Frier) und Ingolf (Christoph MariaHerbst) eine ausgewachsene Ehekrise. Die Fronten sind verhärtet,keiner will den ersten Schritt in Richtung Versöhnung gehen. Erst alsbeide verstehen, dass Adoptivsohn Ole (Nico Kleemann) unter demStreit leidet, kommen beide zur Einsicht. Um mehr Zeit für Ole zuhaben und sich selber Freiräume zu schaffen, teilt Annette dieVerantwortung fürs Hotel und ernennt ihren Bruder Stefan (StephanGrossmann) zum Co-Geschäftsführer. In seiner neuen Funktion hatStefan große Pläne fürs Hotel. Er möchte das Traditionshaus umApartments erweitern. Heimlich besorgt er sich einen Kredit. Dochanstatt als neuer Geschäftsführer zu glänzen, entwickelt sich seinTraum zum Desaster. Annette hat derweil eingesehen, dass sie ganzandere Wege gehen muss, um die Familie zusammenzuhalten. Der Verkaufdes Hotels wäre eine Möglichkeit - doch dies ist wahrlich keineleichte Entscheidung ..."Hotel Heidelberg - Wir sind die Neuen" (AT): Die Neueröffnung desHotels durch die Schwestern Mascha Hillinger (Meike Droste) und KarinBerger (Susanna Simon), Teil-Erbinnen des Keks-Imperiums Hillinger,steht bevor - doch die Umbauarbeiten verzögern sich. Zudem habenMascha und Karin unterschiedliche Ansichten und Führungsstile. Jederim Hotelbetrieb kämpft um seinen Platz und um eine neue Ordnung:Während Karin mit harter Hand und eisernem Kalkül durchgreift, möchteMascha allem eine private, kuschelige Note geben. Stefan (StephanGrossmann) sorgt sich als neu ernannter Geschäftsführer um seinenEinfluss und Köchin Daniela (Bettina Stucky) soll auf vegane Kücheumstellen. Und zu allem Überfluss treten die Zimmermädchen in denStreik. Als auch noch Michi (Marcel Glauche), Halbbruder derHillinger-Schwestern, und Stiefmutter Anna (Irene Rindje) dieBauarbeiten sabotieren, scheint die Idee des gemeinsamen Hotels vordem Aus zu stehen ..."Hotel Heidelberg" ist eine Produktion der Calypso Entertainment(Produzentin Brit Possardt) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste.Die Redaktion liegt bei Birgit Titze (ARD Degeto). Die Drehbücherschrieb Martin Rauhaus, Regie führt Edzard Onneken.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Kerstin FuchsTel: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.deMedusa Medienagentur Ulrike SeilerTel: 030/8090-6806, E-Mail: ulrike-seiler@t-online.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell