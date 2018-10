München (ots) -Start der neuen ARD-Degeto-Reihe mit Henriette Richter-Röhl,Leslie Malton, Max von Pufendorf, Caroline Hartig und Jürgen HeinrichAm kommenden Freitag, 2. November, öffnet um 20:15 Uhr das"Weingut Wader" seine Pforten: Mitten in der Südpfalz unterhalb desSchlosses im historischen Städtchen Hambach gelegen, wird es seitJahrhunderten von der Familie Wader geführt. Anne Wader (HenrietteRichter-Röhl) ist Winzerin aus ganzem Herzen. Doch nach demplötzlichen Tod ihres Vaters (Alber Volle) steht die Zukunft desWeinguts auf dem Spiel: Ein fehlendes Testament, ein altesFamiliengeheimnis, Eifersucht und Starrköpfigkeit entfremden dieFamilie immer weiter voneinander. Dann aber macht Anne einenVorschlag, der alle überrascht ...Neben Henriette Richter-Röhl, Leslie Malton, Max von Pufendorf,Caroline Hartig und Jürgen Heinrich spielen Sebastian Fräsdorf,Hartmut Volle, Ines Lutz, Adnan Maral, Nikolas Weber, Marie Ulbricht,Kyra Sophia Kahre, Judith von Radetzky, Tobias van Dieken und vieleandere.Das Erste zeigt "Weingut Wader - Die Erbschaft" am 2. November2018 um 20:15 Uhr auf dem Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten"."Weingut Wader - Das Familiengeheimnis", der zweite Film der neuenReihe, wird am 9. November um 20:15 Uhr ausgestrahlt."Weingut Wader" ist eine U5 Filmproduktion im Auftrag der ARDDegeto für Das Erste. Produzenten sind Karl-Eberhard Schäfer undNorbert Walter. Die Redaktion liegt bei Diane Wurzschmitt und StefanKruppa (beide ARD Degeto). Regie führte Tomy Wiegand. Gedreht wurdeim Oktober und November 2017 und im Juni und Juli 2018 in Hambach ander Weinstraße und Umgebung, Ludwigshafen und Mannheim.Weitere Informationen und umfangreiches Zusatzmaterial unter https://www.daserste.de/unterhaltung/film/freitag-im-ersten/sendung/weingut-wader-das-familiengeheimnis-100.html,https://www.facebook.com/EndlichFreitagimErsten/ undhttps://www.instagram.com/ard_degeto/.Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten imPressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Fotos über www.ard-foto.de, OTöne und RadioKits:https://www.ardtvaudio.de/beitrag/4776, https://www.daserste.de/unterhaltung/film/freitag-im-ersten/sendung/weingut-wader-die-erbschaft-100.htmlPressekontakt:Presse und Information Das Erste, Dr. Bernhard MöllmannTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deARD Degeto Pressestelle, Kerstin Fuchs,Telefon: 0173 / 535 70 48, E-Mail: pressekontakt@degeto.deschumacher | PR, Silvia SchumacherTel. 0221 / 16 92 46 76, E-Mail: info@schumacher-pr.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell