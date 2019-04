München (ots) - mit Diana Amft, Stephan Luca, Margarita Broich undFilip Peeters über große Egos und einen turbulentenMutter-Tochter-Urlaub an Karfreitag, 19. April, um 20:15 UhrEifelwirtin Antonia "Toni" Janssen (Diana Amft) und der KölnerStarkoch Rufus (Stephan Luca) betreiben die Kupferkanne in der Eifelseit einiger Zeit gemeinsam. Die Küche des Landgasthofs ist für dieausgeprägten Egos der beiden jedoch etwas eng. Für die überarbeiteteToni kommt die unerwartete Gelegenheit, in einem Luxushotel sorichtig auszuspannen, eigentlich wie gerufen. Der einzige Haken ist:Ihre Mutter Heidi (Margarita Broich), die dieses Urlaubswochenendebei einem Preisausschreiben gewonnen hat, ist mit von der Partie. Dasdroht anstrengend zu werden! Trotzdem: Wer lässt einRundum-Wellness-Paket im noblen Ocean Grand Hotel verfallen? Nachkurzem Hin und Her geht es an die Ostsee. Zu Hause freut sichunterdessen Rufus, am Herd endlich nach Herzenslust schalten undwalten zu können. Schließlich arbeitet der Starkoch eifrig daran,seinen Gourmetstern zurückzuholen. An der Ostsee treffen die beidenDamen in der Zwischenzeit ausgerechnet Rufus' Weggefährten aus KölnerTagen wieder: Ivo (Filip Peeters) arbeitet im Ocean Grand Hotel alsMaître. Der Charmeur alter Schule hat Heidi schon immer gefallen.Jetzt stürzt sie sich Hals über Kopf in ein Liebesabenteuer - siewill alles hinter sich lassen, um mit ihrem Traummann ein neues Lebenanzufangen! Das lässt bei Toni die Alarmglocken läuten. Viel Zeitbleibt ihr jedoch nicht, ihre verliebte Mutter vor einem Fehler zubewahren.In weiteren Rollen spielen Nikolaus Benda, Stephan Bieker, JuliusHotz, Emilia Bernsdorf, Cedric Sprick und andere.Das Erste zeigt "Meine Mutter spielt verrückt" am Freitag, 19.April 2019, um 20:15 Uhr und in Wiederholung am 9., 10. und 12. Mai2019 bei ONE. Fans der beliebten Reihe um das Mutter-Tochter-Gespannaus der Eifel können sich freuen: Die Dreharbeiten zu zwei weiterenFilmen beginnen bereits Ende April."Meine Mutter spielt verrückt" ist eine Produktion der Bantry BayProductions im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzenten sindJan Kromschröder und Eva Holtmann. Regie führte John Delbridge nacheinem Drehbuch von Christian Pfannenschmidt. Die Redaktion liegt beiSascha Mürl und Sascha Schwingel (ARD Degeto).Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten imPressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Weitere Informationen und Zusatzmaterial unterhttps://www.facebook.com/EndlichFreitagimErsten/ undhttps://www.instagram.com/ard_degeto/.Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Myriam ThieserTel.: 069/1509-420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.deagentur67, Karoline van BaarsTel.: 0221/56 90 69 60, E-Mail: karoline.vanbaars@agentur67.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell