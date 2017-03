Erste Einzelausstellung des Visionärs der New Yorker Underground-Szene der 1960er-Jahre: »Aldo Tambellini. Black Matters« (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Mit »Black Matters« (11.03.-06.08.2017) zeigt das ZKM | Karlsruheerstmals eine umfassende Einzelausstellung des amerikanischenKünstlers Aldo Tambellini. Tambellini zählt zu den Pionieren derIntermedia Art der 1960er- und 1970er-Jahre. Nachdem einzelneArbeiten von Tambellini zuletzt in Ausstellungen und Screenings amCentre Pompidou in Paris (2012), der Tate Modern in London (2012),dem MoMA in New York (2013) und der 56. Biennale di Venezia (2015) zusehen waren, gibt das von Peter Weibel initiierte und von PiaBolognesi und Giulio Bursi in Zusammenarbeit mit dem ZKM kuratierteAusstellungsprojekt nun erstmals einen Gesamtüberblick über diemultimediale Praxis des Künstlers. »Black Matters« unternimmt dabeieine Reise durch die produktivste und energetisch aufgeladenstePeriode von Aldo Tambellini und zeigt neben frühen Gemälden vor allemzwischen 1960 und 1980 entstandene Filme, Videos, Installationen,Lumagramme (handbemalte Dias) und Videogramme. Das ZKM | Labor fürantiquierte Videosysteme hat insgesamt rund 120 - zum Teil bislangunveröffentlichte - Videos für die Retrospektive restauriert unddigitalisiert. Der Künstler selbst hat intensiv an der Konzeption derAusstellung mitgewirkt. In einer für die Ausstellung neu geschaffenenMultimedia-Installation manifestiert sich Tambellinis zentraleskünstlerisches, politisches und philosophisches Unterfangen: »BlackMatters«.Im historischen Moment, in dem in den USA die Rassenkonfliktewieder zunehmen und daher 2013 die internationale Bewegung »BlackLives Matter« entstand, die gegen die Gewalt gegenüberAfro-Amerikanern protestiert, hat das Motto von TambellinisLebenswerk »Black Matters« - der Untersuchung der Bedeutung vonSchwarz in allen Dimensionen, von Schwarzen Löchern bis zurHautfarbe, an ungeheurer Aktualität gewonnen.Pressekontakt:Regina HockPressereferentinZKM | Zentrum für Kunst und Medien KarlsruhePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitLorenzstr. 19, D-76135 KarlsruheTel +49-(0)721-8100-1821, Fax +49-(0)721-8100-1139E-Mail: regina.hock@zkm.dewww.zkm.deOriginal-Content von: ZKM Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell