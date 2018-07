München (ots) -Am 17. Juli 2018 haben die Dreharbeiten zu zwei neuen Filmen dererfolgreichen ARD-Degeto-Medical-Reihe "Die Eifelpraxis" für denSendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" begonnen. Im Mittelpunktstehen erneut Rebecca Immanuel als engagierte VersorgungsassistentinVera Mundt und Simon Schwarz als Landarzt Dr. Chris Wegner, derinzwischen die beherzten Alleingänge seiner couragiertenMitarbeiterin mehr als zu schätzen weiß.In weiteren Rollen sind in den Folgen 8 und 9 der "Eifelpraxis"Karolina Lodyga, Tom Böttcher, Mascha Schrader, Janek Rieke, TomKeune, Anja Schneider u.v.m. zu sehen.Zu den Inhalten:"Die Eifelpraxis - Herzenssachen" (AT)Vera (Rebecca Immanuel) ist durch ihren Job in der Eifelpraxis anMultitasking gewöhnt. Privat steht sie mehreren Krisen gegenüber: IhrSohn Paul (Tom Böttcher) ist auf Abstand gegangen. Die Affäre ihrerFreundin Danuta (Karolina Lodyga) sorgt für Gerüchte und Fritz(Dennis Hofmeister), der beste Freund von Daniels kleinem BruderSören (Yuri Völsch), erleidet einen plötzlichen Atemstillstand. Nachersten Untersuchungen scheint körperlich alles normal. Doch dieseDiagnose reicht Vera nicht. Die erfahrene Versorgungsassistentinvermutet hinter der wiederkehrenden Herzschwäche eine selteneErbkrankheit, das sogenannte Brugada-Syndrom. Als der Jugendlichezudem unter enormen seelischen Druck gerät, weil er erfährt, dasssein Vater (Andreas Pietschmann) mutmaßlich Schuld hatte an SörensUnfall und der Fahrerflucht verdächtigt wird, kollabiert er erneut.Gemeinsam mit ihrem Chef Chris (Simon Schwarz) und Dr. Julia Hamacher(Anja Schneider) will Vera nun so schnell wie möglich handeln undstrebt eine lebensrettende OP an."Die Eifelpraxis - Körper und Geist" (AT)Vera (Rebecca Immanuel) ist glücklich: Paul (Tom Böttcher) wohntwieder mit ihr und Mia (Mascha Schrader) unter einem Dach. Allerdingshaben sich die Vorzeichen geändert: Da Paul einen Anteil zur Mietebeiträgt, erhebt er selbstbewusst Ansprüche bei der Neuvergabe derZimmer. Auch Mia will nicht hintenanstehen. Schon bald erkennt Veraihr protestierendes Nesthäkchen nicht wieder! In der Eifelpraxisbekommt es die Versorgungsassistentin mit einer verstockten Familiezu tun. Während ihres Hausbesuches bei der lungenkranken BäuerinBärbel Kuhn (Gitta Schweighöfer) fallen Vera seltsameAusfallerscheinungen deren Sohnes auf: Simon (Enno Hesse), der denHof fast im Alleingang bewirtschaftet, zeigt Symptome derNervenkrankheit MS. Nur auf Druck seiner hochschwangeren Frau Lena(Christin Nichols) lässt er sich von Chris (Simon Schwarz)untersuchen. Dem Ernst der Lage will sich Simon nicht stellen. Erstals Vera dahinterkommt, unter welcher Last der junge Mann wirklichleidet, kann sie helfen."Die Eifelpraxis" ist eine Produktion der UFA FICTION (Produzent:Markus Brunnemann, Ausführende Produzentin: Dorothea Goldstein,Producerin: Brit-Jeanette Grundel) im Auftrag der ARD Degeto für DasErste. Regie führt Kerstin Ahlrichs nach den Drehbüchern von MartinaMouchot und Kirsten Peters. Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann(ARD Degeto).Pressekontakt:ARD Degeto, Kerstin FuchsTel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.deGrabner|Beeck|Kommunikation, Christiane BeeckTel: 030/3030630, E-Mail: cb@gb-kommunikation.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell