Das Erste / Drei Top-Zugänge im Sport-Programm des Ersten

München (ots) - Philipp Lahm, Stefan Kuntz und Hannes Wolfverstärken das ARD-WM-Team Ein Weltmeister, ein Europameister und der"Trainer des Jahres 2017" sind ab heute neu im Team der ARD für dieLive-Berichterstattung von der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 imErsten: Philipp Lahm, Stefan Kuntz und Hannes Wolf.Stefan Kuntz, als Spieler Europameister 1996 und als Trainer 2017mit dem deutschen U21-Team, kennt die Nationalmannschaft wie kaum einanderer. Hannes Wolf gehört mit seinen 37 Jahren zu den erfolgreichenVertretern der jungen deutschen Trainergeneration. 2017 schaffte ermit dem VfB Stuttgart den direkten Wiederaufstieg in die Bundesligaund wurde anschließend als "Trainer des Jahres" ausgezeichnet. ImWechsel mit Thomas Hitzlsperger analysieren und bewerten Stefan Kuntzund Hannes Wolf an der Seite von Alexander Bommes und MatthiasOpdenhövel die Live-Spiele im Ersten.Ein ganz neues Format im WM-Programm des Ersten ist der"Weltmeister im Gespräch": Jessy Wellmer präsentiert gemeinsam mitdem Mannschaftskapitän von 2014, Philipp Lahm, ganz neue undspannende Blickwinkel auf die Geschehnisse rund um dieFußball-Weltmeisterschaft in Russland. Dabei liegt der Schwerpunktnicht nur auf der Bewertung von Spielen und Ergebnissen, sondernPhilipp Lahm bietet aufgrund seiner eigenen Erfahrungen beiFußball-Großereignissen - und insbesondere mit dem Gewinn des Titelsvor vier Jahren - exklusive Einsichten weit über den Sport hinaus.Axel Balkausky: "Mit Stefan Kuntz, Hannes Wolf und Philipp Lahmhaben wir zusätzlich zu Thomas Hitzlsperger drei weitere tolleFachleute gewinnen können, die unsere Berichterstattung sehrbereichern werden. Mit diesem Team sind wir für die WM hervorragendaufgestellt."