München (ots) -Auf Mauritius entstehen zurzeit für den Sendeplatz "EndlichFreitag im Ersten" zwei neue Filme der Reihe "Die Inselärztin". Unterder Regie von Peter Stauch spielen, neben Anja Knauer in derTitelrolle, Tobias Licht, Tyron Ricketts, Dennenesch Zoudé und HelmutZierl. Außerdem sind Friedrich von Thun, Suzanne von Borsody und InezBjørg David zu sehen. Gedreht wird vom 22. Mai 2018 bisvoraussichtlich 17. Juli 2018 auf Mauritius.Voller Elan schafft Inselärztin Dr. Filipa Wagner (Anja Knauer)den Spagat zwischen Hotelärztin, Arbeit im Krankenhaus und derehrenamtlichen Versorgung einheimischer Patienten. In ihrem KollegenDaniel (Tobias Licht) hat sie nach einem schweren Schicksalsschlagendlich eine neue Liebe gefunden - bis ihrer beider Vergangenheit sieeinzuholen droht."Die Inselärztin - Geheimnisse" (AT):Als Inselärztin hat Filipa (Anja Knauer) auf Mauritius alle Händevoll zu tun: Köchin Emi (Dennenesch Zoudé) und ihre Freundin Tania(Amanda Khan) sind in einen Autounfall verwickelt, der komplizierteFolgen hat. Der junge Hotelgast Oliver (Philip Noah Schwarz) erleidetbeim Tauchen einen Zusammenbruch, sein Vater Robert (Adnan Maral)gerät schnell an seine erzieherischen Grenzen. Unterdessen geht esauch in Filipas Privatleben turbulent zu: Daniel (Tobias Licht) undsie sind inzwischen ein Paar, dennoch schafft Filipa es nicht, ihreVergangenheit hinter sich zu lassen. Ein Überraschungsbesuch auf derInsel lässt alte Wunden wieder aufbrechen. Und auch Daniel kannseiner Vergangenheit auf Mauritius nicht entgehen."Die Inselärztin - Loslassen" (AT):Auf der Insel steht die Zeit still: Daniels (Tobias Licht)totgeglaubte Frau Jenny (Inez Bjørg David) ist zurück auf Mauritius.Sie leidet unter massiven Gedächtnislücken und begibt sich gemeinsammit ihrem jahrelangen Betreuer Dr. Marius Mantler (Friedrich vonThun) auf Spurensuche im Kreis ihrer Familie. Während Daniel mit derSituation komplett überfordert ist, und Tochter Isi (Sarah Warth)ihre Mutter nur zögerlich akzeptiert, zieht sich Filipa (Anja Knauer)zurück. Sie liebt Daniel, aber sie weiß auch, dass sie ihn loslassenmuss. Um sich abzulenken stürzt sich Filipa in die Arbeit und kann soverhindern, dass Hoteldirektor a.D. Kulovits (Helmut Zierl)schwerwiegend erkrankt. Filipa erhält zudem ein Jobangebot, über dassie ernsthaft nachdenkt. Als sich Daniels Frau Jenny hilfesuchend anFilipa wendet, überschlagen sich die Ereignisse und es beginnt einWettlauf um Leben und Tod."Die Inselärztin" ist eine Produktion der Tivoli Film(Produzenten: Thomas Hroch, Gerald Podgornig) in Zusammenarbeit mitTwo Oceans Production und mit Unterstützung des Board of InvestmentMauritius im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Regie führt, wiebei den ersten beiden Folgen, Peter Stauch nach den Drehbüchern vonMaja und Wolfgang Brandstetter. Hinter der Kamera steht FelixPoplawsky. Die Redaktion liegt bei Birgit Titze (ARD Degeto).