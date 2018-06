München (ots) - Auf der Ostseeinsel Rügen entstehen aktuell fürden Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" zwei neue Folgen der Reihe"Praxis mit Meerblick" mit Tanja Wedhorn in der Hauptrolle. Das Lebender charmanten Ärztin Nora Kaminski will einfach nicht zur Ruhekommen: Ihre Pläne, endlich irgendwo anzukommen und wieder Normalitätund Stabilität im Alltag zu finden, werden von einem dramatischenEreignis erschüttert. Unter der Regie von Jan Ruzicka wird noch biszum 7. Juli in Berlin, auf der Ostseeinsel Rügen (Sassnitz,Altenkirchen) und in Stralsund gedreht. An der Seite von TanjaWedhorn spielen Stephan Kampwirth, Morgane Ferru, Michael Kind, AnneWerner, Lukas Zumbrock, Patrick Heyn, Anja Antonowicz, DirkBorchardt, Thomas Arnold und Helgi Schmid.Unter Campern (AT) / Rügen-Ärztin Nora (Tanja Wedhorn) bekommt ausheiterem Himmel die Chance, schon bald nach Berlin zurückzukehren.Eine Headhunterin (Karoline Bär) bietet ihr eine attraktiveKlinikstelle. Ein Ende der beruflichen Doppelbelastung - tagsüber inder Praxis von Richard (Stefan Kampwirth) und am Wochenende beimRettungsdienst - klingt verlockend. Dass das Leben in der Hauptstadtjedoch auch aufreibend sein kann, erfährt Nora von einemHerzinfarkt-Patienten: dem Camping-Urlauber Olaf Panitzke (ThomasArnold) aus Berlin. Der Polizeibeamte und seine Familie brauchen, wieNora schon bald feststellt, mehr als nur eine Notfallversorgung.Unterdessen geht ihr Richards 24-Stunden-Geturtel mit Joanna (AnjaAntonowicz) gewaltig auf die Nerven. Soll Nora die Zelte abbrechenoder endlich Wurzeln schlagen?Der einsame Schwimmer (AT) / Nora (Tanja Wedhorn) kann sich einLeben ohne ihren besten Freund Richard (Stefan Kampwirth) kaumvorstellen. Seine Praxis alleine weiterzuführen, kommt für die Ärztinohne Doktortitel nicht in Frage, zumal ihr die Kassenzulassung fehlt.Unerwartete Hilfe bekommt sie von Richards Onkel (Bernd Stegemann),dem früheren Besitzer: Er ermutigt Nora trotz lukrativer Angebote zurÜbernahme. Von seiner guten Seite zeigt sich ganz überraschend Dr.Heckmann (Patrick Heyn), der Nora sogar eine Stelle in der Klinikanbietet. Schon bald kommt sie dahinter, was wirklich hinter derCharmeoffensive steckt. Zum Nachdenken bleibt wenig Zeit, denn Arbeitgibt es wie immer genug: Sorgen macht ein junger Triathlet (HelgiSchmid), der seltsame Aussetzer hat. Obwohl ihm Nora einmal das Lebenrettete, will er sich von ihr nicht helfen lassen."Praxis mit Meerblick" ist eine Produktion der REAL FILM Berlin imAuftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Drehbücher stammen vonMichael Vershinin und Marcus Hertneck. Hinter der Kamera steht GunnarFuß. Produzentin ist Heike Streich. Die Redaktion liegt bei StefanKruppa (ARD Degeto).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Myriam Thieser, Tel: 069 / 1509-420,E-Mail: myriam.thieser@degeto.deStudio Hamburg Produktion Gruppe GmbH, Alexa Rothmund,Tel: 040 / 6688-4801, E-Mail: arothmund@studio-hamburg.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell