München (ots) -Unter der Regie von Marc Rensing haben am 16. November 2017 dieDreharbeiten zu dem romantischen Weihnachtsfilm "Der Wunschzettel"(AT) begonnen. Mitten im Weihnachtstrubel entdeckt Pauline an einemAmpelmast den Wunschzettel des kleinen Leo. Noch ahnt sie nicht, dassdieser Moment ihr Leben vollkommen verändern wird. In den Hauptrollenspielen Anne Schäfer, Sebastian Ströbel und der neunjährige LeanderMenzel. Im weiteren Ensemble: Hans-Uwe Bauer, Lena Stolze, JasminSchwiers, Andreas Helgi Schmid, Patrick Güldenberg, Annika Kuhl,Mathilda Smidt, Lola Brauser und Elias Schneider. Gedreht wird biszum 20. Dezember 2017 in Frankfurt am Main.Zum Inhalt: Wenn "Oh, Du Fröhliche" erklingt, steigt in PaulineSchwebe (Anne Schäfer) die Sehnsucht auf, noch einmal den Zauber derWeihnacht zu erleben, so wie früher. Doch heißt Weihnachten fürPauline vor allem eins: Sie muss sich von ihrer Familie wohlgemeinteRatschläge zu ihrem Single-Dasein anhören. Dabei ist die Angestelltedes Frankfurter Ordnungsamts mit ihrem Beziehungsstatus eigentlichganz zufrieden. Zwischen dem Ausstellen der letzten Strafzettel undeiligen Besorgungen für das Fest entdeckt sie an einer Ampel einenmit kindlicher Handschrift verfassten Zettel. Es ist der Wunschzettelvon Leo Golombeck (Leander Menzel). Darin schlägt der kleine Jungeeinen Handel vor: Wenn der Weihnachtsmann einen einsamen Menschenvorbeischickt, der mit ihnen Weihnachten feiert wie eine richtigeFamilie, bekommen er und seine Schwester die ersehnten Geschenke. DerWunschzettel berührt Pauline - und er bringt sie auf eine Idee:Spontan lädt sie Leo, seine Schwester Lotte (Mathilda Smidt) undseinen Vater Daniel (Sebastian Ströbel) ein, den Heiligen Abend mitihr und ihrer Familie zu verbringen. Unter einer Bedingung: Danielspielt im Gegenzug ihren neuen Freund. Was Pauline allerdings nichtvorausahnen kann, sind die kleinen Geheimnisse und großenMissverständnisse, die Ungeahntes ins Rollen bringen. Doch amallerwenigsten rechnet Pauline damit, dass Daniel nicht nur das Herzihrer Eltern Wanda (Lena Stolze) und Birger (Hans-Uwe Bauer) erobert,sondern sie mit einem ganz besonderen Geschenk überrascht. Ob man nunan den Weihnachtsmann glaubt oder nicht: Vor dem Zauber von Weihnachtund der Macht eines Wunschzettels kann man sein Herz nichtverschließen - auch Pauline nicht."Der Wunschzettel" (AT) wird produziert von der U5 Filmproduktionim Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Regie führt Marc Rensing,das Drehbuch stammt von Martina Mouchot. Produzenten sindKarl-Eberhard Schäfer und Norbert Walter. Die Redaktion liegt beiBarbara Süßmann (ARD Degeto).Pressekontakt:ARD Degeto, Kerstin FuchsTel. 0173/5357048, E-Mail: pressekontakt@degeto.deWirth PR, Ellen WirthTel. 02685/9879038, E-Mail: info@wirth-pr.deFoto über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell