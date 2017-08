München (ots) - Gesagt, getan! Um ihre neue Lebensidee von einemeigenen Hof Wirklichkeit werden zu lassen, kündigt die spontaneGroßstädterin Sophie ihren Job und zieht kurzerhand mit ihrer Tochteraufs Land. Doch ihre Pläne werden auf eine harte Probe gestellt, dennihr eigensinniger Nachbar, der auf dem neu erworbenen Hof einlebenslanges Wohnrecht hat, schmiedet ganz andere Pläne."Zimmer mit Stall" (AT) heißt die ARD-Degeto-Komödie für denSendeplatz "Endlich Freitag im Ersten", die noch bisvoraussichtlichen 15. September in Hausham (Oberbayern), München undUmgebung entsteht. Aglaia Szyszkowitz und Friedrich von Thun spielendie Hauptrollen; in weiteren Rollen sind Philipp Sonntag, AlinaAbgarjan, Christian Hoening, Frederic Linkemann, François Smésny u.a. zu sehen.Zum Inhalt:Frische Landluft, saftige Wiesen und ein imposantes Bergpanorama -der abgelegene Fuchsbichlerhof hat es der quirligen Münchnerin Sophie(Aglaia Szyszkowitz) angetan. Obwohl ihr Mann Philippe (FrançoisSmésny) und Tochter Leonie (Alina Abgarjan) andere Pläne haben,besiegelt sie den Kauf. Genervt von den fixen Ideen seiner Frau,nimmt Philippe sich eine Auszeit. Ganz auf sich gestellt wagt Sophiemit ihrer 15-jährigen Tochter den Neuanfang. Doch der Kaufvertrag desurigen Hofes von Ludwig Fuchsbichler (Christian Hoening) hat einenHaken: Der bisherige Bewohner des Fuchsbichlerhofs, Ludwigs BruderBarthl (Friedrich von Thun), hat "Stallrecht" auf Lebenszeit. Stattder von Sophie geplanten Tiere zieht nun der Griesgram Barthl selbstin den Stall. Als Sophie aus ihrer finanziellen Not eine Tugend machtund auf dem Hof naturliebende Urlauber einquartieren will, eskaliertder Kleinkrieg."Zimmer mit Stall" (AT) ist eine Produktion der Roxy Film GmbH(Produzenten: Andreas Richter, Ursula Woerner und Annie Brunner) imAuftrag der ARD Degeto für Das Erste. Regie führt Ingo Rasper, dasDrehbuch stammt von Kathrin Richter, Jürgen Schlagenhof und IngoRasper. Die Redaktion liegt bei Sascha Mürl (ARD Degeto).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Natascha Liebold,Tel.: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.deMedienbüro Wolf, Dr. Sylvia Wolf,Tel.: 089/30090-38, E-Mail: mail@medienbuero-wolf.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell