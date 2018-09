Weitere Suchergebnisse zu "Edel":

München (ots) -In Kroatien haben die Dreharbeiten für "Der Club der singendenMetzger" (AT) begonnen. Das historische Auswanderer-Epos nach demgleichnamigen Bestseller der US-amerikanischen Autorin Louise Erdrichist mit Jonas Nay, Aylin Tezel und Leonie Benesch in den Hauptrollenprominent besetzt. Inszeniert wird der aufwendige Zweiteiler vonStar-Regisseur Uli Edel. Es ist Edels erste Zusammenarbeit mit dervielfach ausgezeichneten Filmemacherin Doris Dörrie, die gemeinsammit Ruth Stadler das Drehbuch verfasste."Der Club der singenden Metzger" (AT) erzählt das mitreißendeDrama einer Freundschaft und einer großen Liebe vor dem Hintergrundder deutsch-amerikanischen Auswanderergeschichte zu Beginn desletzten Jahrhunderts. Zur weiteren Besetzung gehören Sylvester Groth,Vladimir Korneev, Therese Hämer, Claudia Kottal, Gerhard Liebmann,Martin Leutgeb sowie Maciej Salamon u.v.a.Inhalt: Nach seiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg hat derschwäbische Metzgermeister Fidelis Waldvogel (Jonas Nay) imelterlichen Betrieb keinen Platz mehr. Um für sich und Eva (LeonieBenesch), die schwangere Verlobte seines gefallenen Freundes, einbesseres Leben zu ermöglichen, wandert er aus - und schafft es bisnach Argus, North Dakota. Hierhin verschlägt es auch die HamburgerZirkusartistin Delphine (Aylin Tezel), die mit ihrem Vater, dem ClownRobert (Sylvester Groth), nach Amerika gekommen ist. Während Delphinein dem gutaussehenden Lakota-Indianer Cyprian (Vladimir Korneev)einen neuen Auftrittspartner findet, eröffnet Fidelis in Argus seineeigene Metzgerei. Schon bald holt er Eva und ihr Kind aus Schwabennach und gründet als Mittel gegen das Heimweh einen Gesangsverein.Zwischen Eva und Delphine entsteht eine enge Freundschaft. Doch dannwird das Glück der Familie Waldvogel auf eine schwere Probe gestellt."Der Club der singenden Metzger" (AT) ist eine Produktion derMOOVIE und Constantin Film in Koproduktion mit der ARD Degeto und demSWR, gefördert vom FFF Bayern. Executive Producer ist Oliver Berben,Produzentin ist Sarah Kirkegaard, ausführender Produzent KarstenRühle. Die redaktionelle Federführung liegt bei Carolin Haasis (ARDDegeto), für den SWR zeichnet Margret Schepers verantwortlich.Gedreht wird in Zagreb und Umgebung sowie in Dalmatien.