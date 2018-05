München (ots) - Unter der Regie von Florian Baxmeyer haben am 3.Mai 2018 die Dreharbeiten für den ARD-Degeto-Film "Der Auftrag" (AT)begonnen. Ein TV-Thriller aus der Feder des mehrfachenGrimme-Preisträgers Holger Karsten Schmidt: Das Leben eines16-Jährigen gerät aus den Fugen, als er unfreiwillig Zeuge wird, wieein libanesischer Clanchef einen Undercover-Beamten des LKAerschießt. In den Hauptrollen sind Anna Bederke, Anja Kling, AaronHilmer, Oliver Masucci, Georg Bloéb, Timur Isik u. a. zu sehen.Gedreht wird bis zum 13. Juni in Italien (in der Nähe von Rom) undBerlin.Zum Inhalt: Miki Witt (Aaron Hilmer) kann es nicht fassen: Vorseinen Augen wird ein Mann erschossen! Der 16-Jährige wollteeigentlich nur ein paar Bierchen mitgehen lassen, als er Zeuge wird,wie der libanesische Clanchef Ahmed Sayed (Timur Isik) einenLKA-Beamten erschießt. Schnell wird klar, dass Miki gesehen wurde.Dennoch entschließt er sich, als Kronzeuge auszusagen. Für ihn undseine Familie - seine getrennt lebenden Eltern Nikola Walter (AnjaKling) und Klaus Witt (Gregor Bloéb) - eine schwere und mutigeEntscheidung, aber auch ein großer Bruch für alle. Die junge BeamtinSarah Brandt (Anna Bederke) und ihre Kollegen Marleen Westermann(Sina Bianca Hentschel) und Mario Lobeck (Oliver Masucci) haben dieAufgabe, die Familie bis zum Prozess zu beschützen. Trotz allerVorsichtsmaßnahmen kommt es vor Ort zur Katastrophe und Sarah Brandtwird klar, dass es irgendwo eine undichte Stelle geben muss ..."Der Auftrag" (AT) ist eine Produktion der Lucky Bird PicturesGmbH (Produzent: Oliver Schündler) im Auftrag der ARD Degeto(Redaktion: Carolin Haasis) für Das Erste. Regie führt FlorianBaxmeyer, das Drehbuch schrieb Holger Karsten Schmidt.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Ariane Pfisterer,Tel.: 069/1509-331, E-Mail: ariane.pfisterer@degeto.deGrabner|Beeck|Kommunikation GbR, Christiane BeeckTel.: 030/30 30 630, E-Mail: cb@gb-kommunikation.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell