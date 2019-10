München (ots) - In dieser Woche beginnen die Dreharbeiten zu"Freddy - das Leben ist kein Kindergarten" (AT) unter der Regie vonKatja Benrath, die mit diesem Projekt ihr Fernsehfilm-Debüt feiert.Idee und Drehbuch stammen von Oliver Wnuk, der auch die Hauptrolleübernimmt. Der Film zeigt auf liebevolle Weise nicht nur, wievielWert in der Erziehung von Kindern liegt, sondern wie schwierig esist, selbst in einer funktionierenden Beziehung mit Problemen,gesellschaftlichen Vorurteilen und vorgefertigten Rollenbildernumzugehen.Freddy (Oliver Wnuk) und Juliana (Meike Droste) leben mit ihrenbeiden Kindern Niko (5) und Zoe (13) in Freddys Elternhaus inKonstanz. Er ist engagierter Erzieher mit dem Ausblick auf dieLeitung des städtischen Kindergartens, während sie erfolgreich alsÄrztin an einem Züricher Krankenhaus arbeitet und gerade die Leitungder Kinderonkologie angeboten bekommen hat. Freddy und Juliane liebensich und ihre beiden Kinder. Beide brennen für ihren Beruf und dieneuen beruflichen Möglichkeiten, die sich leider nicht in derselbenStadt befinden. Juliane ist es leid zu pendeln, sie möchte mehr fürdie Kinder da sein, während Freddy nur ungern seine Heimat verlassenwill. Ein Dilemma, das trotz der liebenden Beziehung nicht leicht undnur mit Kompromissen zu lösen ist. Als dann auch noch Freddys VaterFritz (Peter Prager) plötzlich auftaucht, mit dem er seit 18 Jahrenkeinen Kontakt mehr hatte, Zoe beim Klauen erwischt wird, und dieKindergartenkinder - und vor allem auch deren Eltern - Freddys volleAufmerksamkeit verlangen, kommt es bei Freddy zur komplettenÜberforderung.Amelie von Kienlin und Malte Grunert produzieren für die FirmaAmusement Park Film. Die Redaktion verantwortet Carolin Haasis (ARDDegeto).Die Dreharbeiten finden noch bis Ende November in und um Konstanzstatt.Pressefoto unter www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Carina HoffmeisterTel.: 069/1509-331, E-Mail: carina.hoffmeister@degeto.deJUST PUBLICITY, Regine BaschnyTel.: 089/202082-60, E-Mail: r.baschny@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell