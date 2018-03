München (ots) - Nach ihren letzten beeindruckenden Dramen stehtdie Ausnahmeschauspielerin Christiane Hörbiger, die soeben mit derGoldenen Kamera für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde, nun für eineKomödie vor der Kamera. Am 27. Februar begannen in Hamburg dieDreharbeiten zu "Einmal Sohn, immer Sohn" (AT) unter der Regie vonThomas Jauch ("Tatort - Dortmund", "Tatort - Münster"). NebenChristiane Hörbiger sind Sebastian Bezzel ("Tatort","Grießnockerlaffäre"), Jasmin Gerat ("Kokowäah", "The Team"), JuliaBrendler ("Nord Nord Mord", "Schuld sind immer die anderen") undHannes Jaenicke ("Der Urbino-Krimi", "Mein fremde Freundin") inweiteren Rollen zu sehen. Einen starken Gastauftritt hat einer derbeliebtesten deutschen Stars, Mario Adorf. Gedreht wird bis EndeMärz.Zum Inhalt: Selbstbestimmt und unabhängig lebt Lilo Maertens(Christiane Hörbiger), Ikone der Frauenbewegung und Herausgeberineines Frauenmagazins, in Hamburg ihr Leben. Kurz vor ihrem 80.Geburtstag steht die streitbare Kämpferin für die Frauensache nochimmer voll im Berufsleben. Meint sie zumindest. Denn ihreNachfolgerin, Chefredakteurin Angela Heinrich (Jasmin Gerat), istanderer Meinung. Als es bei einer Augenoperation zu Komplikationenkommt und sich der Heilungsprozess verzögert, ist Lilo Maertens dienächste Zeit auf fremde Hilfe angewiesen. Als sie im Arbeitszimmerihres Sohnes Ruben (Sebastian Bezzel), eines Bauingenieurs undArchitekten, Zuflucht sucht, sind weder sie noch ihr Sohn und schongar nicht dessen Frau Jutta (Julia Brendler) davon begeistert ... DerHaussegen hängt schnell mächtig schief. Nur Finn (MichelangeloFortuzzi), Lilo Maertens' pubertierender 15-jähriger Enkel, hat eininniges Verhältnis zu seiner Großmutter und macht ihr klar: Sie musssich ändern ..."Einmal Sohn, immer Sohn" (AT) ist eine Produktion der C-Films(Deutschland) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzentensind Markus Trebitsch und Benjamin Seikel. Das Drehbuch stammt vonHardi Sturm und Lothar Kurzawa. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa(ARD Degeto). Der Sendetermin ist für Oktober 2018 zum 80. Geburtstagvon Christiane Hörbiger geplant.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Ariane Pfisterer, Tel.: 069/1509 331,E-Mail: Ariane.Pfisterer@degeto.depr agentur deutz, Gitta Deutz, Tel.: 0172/2079810,E-Mail: pr@presseagentur-deutz.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell