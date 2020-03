München (ots) - Wie bringt man einen Verstorbenen unter die Erde, dessenLeichnam nicht auffindbar ist? Da hat man endlich den gröbsten Schmerzüberwunden und dann muss man - nach monatelangem Warten auf die Sterbeurkunde -mit engstirnigen Beamten über die staatlich verordnete Anwesenheitspflicht vonLeichen in öffentlichen Gräbern streiten ... In dieser völlig absurden Situationauf irgendeinem Amt in Hamburg stoßen die Witwe Clara (Julia Koschitz) und derWitwer Ulf (Heino Ferch) zufällig aufeinander. Nach dieser zufälligen Begegnungstellt sich im Laufe der tragisch-komischen Geschichte die Frage, wie gut manseine Lebenspartner eigentlich kennt, ob die Wahrheit immer einfach undWeglaufen wirklich eine Option ist.Unter der Regie von Grimme-Preisträger Dirk Kummer laufen derzeit dieDreharbeiten für die ARD Degeto-Komödie "Blöd gelaufen - Danke für den Abschied"(AT). Auf ironisch-sarkastische Weise spielt der Film, nach einem Drehbuch vonUli Brée, mit den Themen von Trauer, Betrug und neuer Liebe. Gedreht wird biszum 30. März in Hamburg und Umgebung. Neben Julia Koschitz und Heino Ferch sindin weiteren Hauptrollen Roman Knizka, Sabine Waibel, Ursula Werner und GerhardGarbers zu sehen.Zum Inhalt:Mitten im Spießrutenlauf durch die bürokratischen Fallstricke der deutschenBestattungsrichtlinien lernen sich die Witwe Clara (Julia Koschitz) und derWitwer Ulf (Heino Ferch) kennen. Zwei Menschen, wie sie unterschiedlicher nichtsein können: Sie, die verschnupfte und daher vorübergehend erfolgloseParfümeurin, die aber alle anderen Lebenssituationen mit Pragmatismus undZielorientiertheit meistert. Er, der erfolgreiche Bestseller-Autor undFrauenversteher, der im Alltag jedoch mit zwei linken Händen geschlagen ist undseit dem Tod seiner Frau unter einer Schreibblockade leidet. Was sie eint, istdie Trauer um ihre Lebenspartner, die vor drei Monaten gestorben sind, und derverzweifelte Versuch, sie für tot erklären zu lassen, damit sie endlichloslassen können. Denn weder der Leichnam von Ulfs Ehefrau Anke (Sabine Waibel)noch der von Claras Ehemann Enno (Roman Knizka) wurden je gefunden. Was wie einunglücklicher Zufall scheint, ist in Wahrheit von langer Hand geplant. Denn diebeiden "Verstorbenen" kennen - und lieben! - sich schon seit geraumer Zeit. Mitihrem vorgetäuschten Ableben und einer hübschen Summe Geld wollen sie sich ausdem Staub machen und ins Ausland absetzen. Doch, wie das Schicksal so spielt,kommt alles anders als gedacht und schon bald befinden sich alle vier Akteurewieder in Hamburg und das Katz- und Mausspiel beginnt ..."Blöd gelaufen - Danke für den Abschied" ist eine Produktion der LETTERBOXFILMPRODUKTION im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzentin ist SabineTimmermann. Die Redaktion verantwortet Carolin Haasis (ARD Degeto).Foto über www.ardfoto.dePressekontakt:ARD Degeto, Carina Hoffmeister,Tel.: 069/1509-331, E-Mail: carina.hoffmeister@degeto.deStudio Hamburg Produktion Gruppe, Alexa Rothmund,Tel.: 040/6688 4801, E-Mail: arothmund@studio-hamburg.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4540576OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell