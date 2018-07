München (ots) -Ein Frauen-Trio, das den Wert von Freundschaft wiederentdeckt:Hannelore Elsner, Uschi Glas und Jutta Speidel spielen dieHauptrollen in dem Fernsehfilm "Club der einsamen Herzen". DerJugendtraum vom eigenen Tanzcafé ist auf den Lebenswegen von Kiki(Hannelore Elsner), Maria (Uschi Glas) und Helga (Jutta Speidel)ebenso verloren gegangen wie ihre dicke Freundschaft und der Glaubean die Liebe. Als die unkonventionelle Kiki überraschend in denbeschaulichen Kleinstadt-Trott ihrer einstigen Freundinnen platzt,stellt sie ihrer aller Leben auf den Kopf. Ein Fernsehfilm über dreiFreundinnen, die es noch einmal wissen wollen. In weiteren Rollenspielen Hansi Kraus, Billie Zöckler, Max Schmidt, Kathrin vonSteinburg, Ina Lehmann, Tjark Bernau, Kathrin Anna Stahl, EduardoMulone u.v.a. Die Dreharbeiten in Landshut, München und Umgebungdauern vom 24. Juli bis voraussichtlich 23. August 2018.Inhalt:Helga (Jutta Speidel) und Maria (Uschi Glas) aus Landshut, beideknapp 70 und verwitwet, waren einst beste Freundinnen. Helga lebt inihrem alten Reihenhaus, gelegentliche Besuche der Töchter nebst Enkellockern ihr Leben ein wenig auf. Maria, durch und durchGeschäftsfrau, läuft jeden Tag unaufgefordert in ihren Juwelierladen,obwohl sie den längst dem Sohn übergeben hat. Plötzlich taucht Kiki(Hannelore Elsner), völlig abgebrannt, wieder auf - die Dritte imBunde von damals! Zunächst ist man sich spinnefeind. Doch diewiederbelebte Freundschaft zwischen den dreien weckt Erinnerungen -noch einmal verliebt sein, leben und tanzen, das wäre schön. IhreKinder stehen Kopf, als Helga, Maria und Kiki ihren Jugendtraum vomalten Tanzcafé Düll wahr machen. Rückschläge sind vorprogrammiert.Doch die drei lassen sich nicht aufhalten."Club der einsamen Herzen" ist eine Produktion der tnfTelenormfilm GmbH (Produzenten: Florian Deyle und PhilipSchulz-Deyle) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Für Regie undDrehbuch zeichnet Christine Hartmann verantwortlich. Die Redaktionliegt bei Claudia Luzius und Sascha Schwingel (ARD Degeto).Pressekontakt:ARD Degeto, Myriam Thieser, Tel.: 069/1509-420,E-Mail: myriam.thieser@degeto.deMedienbüro Wolf, Tel.: 089/30090-38,E-Mail: mail@medienbuero-wolf.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell