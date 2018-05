München (ots) -Seit dem 14. Mai 2018 wird in Prag und Umgebung das Leben eineraußergewöhnlichen Frau verfilmt: Regisseurin Claudia Garde, gerademit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet, erzählt dasbemerkenswerte Schicksal der Ottilie von Faber-Castell. Mit hohemAufwand und großer Liebe zum Detail wird die Kulisse dabei demhistorischen Faberschloss und der Bleistiftfabrik zur Zeit des späten19. Jahrhunderts nachempfunden. Die Rolle der Ottilie vonFaber-Castell spielt Kristin Suckow ("Heute bin ich blond"). Inweiteren Rollen sind Martin Wuttke, Johannes Zirner, EleonoreWeisgerber, Hannes Wegener, Maren Eggert, Jasmin Schwiers, LenaKlenke, Pit Bukowski, Franziska Wulf und als Gast Leslie Malton zusehen.Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters wird die gerade erst16-jährige Ottilie Faber (Kristin Suckow) von ihrem Großvater Lothar(Martin Wuttke) zur Alleinerbin des weltweit erfolgreichenUnternehmens bestimmt. Eine enorme Bürde für die junge Frau in einerZeit, in der üblicherweise Männer das Sagen haben und sich die Rolleder Frau auf Kinder und Familie beschränkt. Ottilie stellt sich mutigder Aufgabe und trotzt allen Widerständen. Eine starke Frau, ihrerZeit weit voraus. Doch als bald zwei Männer - Alexander Graf zuCastell-Rüdenhausen (Johannes Zirner) und Philipp von Brand zuNeidstein (Hannes Wegener) - um sie werben, findet sich Ottiliezerrissen zwischen den eigenen Gefühlen und den hohen Erwartungenihrer Familie."Ottilie von Faber-Castell" (AT) ist eine Produktion von Wiedemann& Berg Television im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. DasDrehbuch stammt von Claudia Garde, die ebenfalls Regie führt. DieRomanvorlage "Eine Zierde in ihrem Hause - Die Geschichte der Ottilievon Faber-Castell" stammt von Asta Scheib. Die Redaktion liegt beiBirgit Titze (Degeto), Nanni Erben ist Produzentin, SusanneHildebrand ausführende Produzentin. Gedreht wird bis zum 29. Juni2018 in Prag und Umgebung. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.Pressekontakt:ARD Degeto, Ariane PfistererTel.: 069/1509-331E-Mail: ariane.pfisterer@degeto.dePRESSE-PARTNER Köln, Malte WeberTel.: 0221/65 343-51E-Mail: weber@presse-partner.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell