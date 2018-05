München (ots) -Alles Gute kommt bekanntlich von oben, doch auf den Blitzeinschlagins Kloster Kaltenthal hätten Schwester Hanna (Janina Hartwig) undihre Nonnen wahrlich verzichten können. Hinter den hochveranschlagten Renovierungskosten vermuten sie schnell BürgermeisterWöller (Fritz Wepper), doch der wäscht seine Hände mal wieder inUnschuld. Im Geheimen heckt er einen intriganten Plan aus, um dasKloster erneut unter seine Fittiche zu bringen. Den Ordensschwesternscheint nun nur noch ein Stoßgebet gen Himmel zu helfen.Am Dienstag, 15. Mai 2018, starteten die Dreharbeiten zu 13 neuenFolgen von "Um Himmels Willen". Gedreht wird in einem erstenDrehblock voraussichtlich bis zum 8. August 2018 in Landshut,Niederaichbach, München und Umgebung. Die Ausstrahlung der 18.Staffel ist für 2019 im Ersten geplant.Neben Janina Hartwig, Fritz Wepper und Nina Hoger stehen wiederEmanuela von Frankenberg, Karin Gregorek, Denise M'Baye, MareikeLindenmeyer, Andrea Sihler sowie Horst Sachtleben, Andrea Wildner,Wolfgang Müller, Lars Weström, Andreas Wimberger, Markus Hering,Jürgen Tonkel und andere mit vor der Kamera.Schwester Hanna (Janina Hartwig), Oberin Theodora (Nina Hoger) unddie anderen Schwestern des Magdalenen-Ordens stecken in den letztenVorbereitungen für einen eigenen Klosterladen. Doch dann schlägt einBlitz ins Kloster ein. Teure Renovierungsarbeiten sind notwendig, diesich der Orden eigentlich nicht leisten kann. Schnell vermutetSchwester Hanna, dass Bürgermeister Wolfgang Wöller (Fritz Wepper)hinter den so hoch veranschlagten Kosten steckt. Der steht nämlichunter enormen Druck: Die Landesregierung prüft die Möglichkeit einerneuen Kreis- und Gemeindereform, und Kaltenthal könnte dieZusammenlegung mit der Nachbargemeinde Auingen drohen. Dabei stelltsich die Frage, wer der nächste Bürgermeister wird - Wolfgang Wölleroder sein Konkurrent Hubert Ederer (Jürgen Tonkel)? Wöller tut allesdafür, damit Kaltenthal bei diesem "Rennen" die Nase vorn behält. Beiseinen Vorbereitungen stößt er auf eine ehemalige Bunkeranlage ausdem Zweiten Weltkrieg, die sich unter dem Klosterwald befindet.Prompt entwickelt er eine neue, äußerst lukrative Geschäftsidee: InZeiten eines radikalen Klimawandels gibt es viele gutbetuchteHerrschaften, die dem drohenden Weltuntergang in einem Luxus-Bunkerentkommen wollen. Warum also nicht auch eine solche Anlage inKaltenthal bauen? Damit steht Wöllers Plan fest: Er will das Klosterauf jeden Fall wieder in den Besitz der Gemeinde bringen."Um Himmels Willen" ist eine Produktion der ndF: neue deutscheFilmgesellschaft mbH (Produzentin: Dr. Claudia Sihler-Rosei,Producer: Maik Homberger) im Auftrag der ARD-GemeinschaftsredaktionSerien im Hauptabendprogramm. Die Redaktion liegt bei Jana Brandt(MDR) und Sven Döbler (MDR). Regie führt bei allen Folgen des erstenDrehblocks Nikolai Müllerschön, hinter der Kamera steht BerndNeubauer. Die Drehbücher zu "Um Himmels Willen" stammen von MarieReiners, Claudia Römer, Khyana el Bitar und Jürgen Werner.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:Silvia Maric, Leitung Presse und Information Das ErsteTel: 089 / 5900-2 3866, E-Mail: Silvia.Maric@DasErste.deIsabella Bandner, PR Heike AckermannTel: 089/649 865 10, E-Mail: isabella.bandner@pr-ackermann.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell