München (ots) - Sebastian Bezzel im Doppelpack: Am 14. Novemberbegannen die Dreharbeiten zur Komödie "Wenn schon falsch, dannrichtig!" in der Regie von Holger Haase ("Die Ungehorsame","Männertag"). Neben Sebastian Bezzel ("Tatort","Grießnockerlaffäre",) sind Susanne Bormann ("Russendisko","Tatort"), Christian Näthe ("Friesland: Krabbenkrieg", "BettysDiagnose") und Roman Knizka ("Wilsberg", "Ein Fall für zwei") inweiteren Rollen zu sehen. Gedreht wird noch bis Mitte Dezember inBerlin, Potsdam und Brandenburg.Zum Inhalt: Bei einem Doppelgänger-Wettbewerb wären derschüchterne Landwirt Sven und der abgehalfterte Rockstar AlexanderGromberg (Sebastian Bezzel in einer Doppelrolle) das absoluteGewinnerteam. Aber mehr verbindet sie auch nicht. Der egozentrischeGromberg hat seine besten Zeiten hinter sich, neigt zuAlkoholexzessen und gefährdet dadurch sein großes Comeback. Die treueSeele Sven dagegen schuftet fleißig auf dem Hof seiner Eltern und hatseinen Jugendtraum von einer eigenen Band längst begraben. Bis er vonFranzi (Susanne Bormann) "entdeckt" wird. Grombergs umtriebigeManagerin braucht dringend eine nüchterne Version ihresAuftraggebers, um beim Plattenchef (Roman Knizka) die Genehmigung fürdie Comeback-Tour zu erhalten. Das Styling-Team leistet ganze Arbeitund Svens frischer Enthusiasmus überzeugt selbst die letztenSkeptiker. Aber der Weg vom Landwirt zum Rockstar ist sehr weit undGromberg lässt sich nicht einfach ersetzen."Wenn schon falsch, dann richtig!" (AT) ist eine Produktion derWüste Medien GmbH im Auftrag der ARD Degeto fuÌ^r Das Erste.Produzenten sind Björn Vosgerau und Uwe Kolbe. Das Drehbuch stammtvon Arndt Stüwe, Regie führt Holger Haase. Die Redaktion liegt beiCarolin Haasis (ARD Degeto).