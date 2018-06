München (ots) - Das Erste zeigt das TV-Dokudrama des ProduzentenWalid Nakschbandi unter der Regie von Raymond Ley mit Joachim Krolund Mala Emde im dritten Quartal 2018.Am 15. September 2008 geht die weltweit operierende Investmentbank'Lehman Brothers, Pleite. Vollkommen überraschend, denn dieviertgrößte Bank an der Wall Street galt als "too big to fail". DieLehman-Pleite blieb in ihren Folgen nicht auf die USA beschränkt,sondern löste eine weltweite Finanzkrise aus. Zehn Jahre danachschildert das TV-Doku-Drama "Lehman - Der große Crash" (AT), wie eszur Pleite der Lehman Brothers kommen konnte, welche Konsequenzendaraus gezogen wurden und was die Krise noch heute für die Sparerbedeutet. Als Folge des Insolvenzverfahrens gegen die deutscheLehman-Tochter, das 2017 beendet wurde, erhielten die Gläubiger ihrGeld zurück. Doch die Privatanleger gingen leer aus. Ein erheblicherVertrauensverlust in die Finanzbranche und die Politik sind dieFolge.Nach 22 Drehtagen in Frankfurt, Berlin, Genf und Paris fiel jetztdie letzte Klappe zum Dokudrama des HR (federführend) mit NDR, BR undRBB für Das Erste. Regisseur Raymond Ley ("Eine mörderischeEntscheidung", "Meine Tochter Anne Frank", "Tod einer Kadettin")inszenierte den 90-Minüter nach dem Drehbuch von Dirk Eisfeld.Die Dreharbeiten zu den Spielszenen begannen Mitte Mai inFrankfurt. Zum Schauspielensemble gehören Joachim Krol ("LetzteAusfahrt Gera - 8 Stunden mit Beate Zschäpe", "Himmel und Hölle","Tatort", "Lutter", "Der bewegte Mann",) als SparkassenangestellterArno Breuer, Mala Emde ("Meine Tochter Anne Frank", "KatharinaLuther") als Online-Bankerin Nele Fromm, Richard Weyden ("Der FallJakob Metzler") als Vorstandvorsitzender von Lehman DeutschlandJoachim Hager u. v. a.Das Doku-Drama "Lehman - Der große Crash" (AT) erzählt emotionalund faktenbasiert das fiktive Schicksal der ahnungslosen Bankkundenhierzulande, die durch die Bankenkrise ihre Ersparnisse verlorenhaben. Erzählt wird darüber hinaus die Geschichte von den teilsahnungslosen, teils skrupellosen Bankberatern, die 2008 unter großemDruck Lehman-Zertifikate verkauften.Als würden die Akten neu geöffnet, ruft das Dokudrama mithilfepackenden Archiv-Materials die Bankenkrise von 2008 ins Gedächtnis.Wichtiger Teil des Films sind auch die dokumentarischen Interviews.Gemeinsam mit Zeitzeugen aus dem inneren Lehman-Kreis,Verantwortlichen aus der Politik und Menschen, die durch den Kauf vonLehman-Zertifikaten hinters Licht geführt wurden, wird zehn Jahredanach das Ausmaß der Krise noch einmal unmittelbar spürbar."Lehman - Der große Crash" (AT) ist eine Produktion der AVEPublishing GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Holtzbrinck PublishingGroup, Produzent ist M. Walid Nakschbandi, Geschäftsführer AVE. DieRedaktion im HR hat federführend Esther Schapira, die Redaktion desNDR bilden Marc Brasse und Eric Friedler, des BR Susanne Poelchau unddes RBB Rolf Bergmann. Das Dokudrama wird gefördert von derHessenFilm und Medien GmbH.Fotos unter ard-foto.dePressekontakt:Christian Bender, hr-Pressestelle, Tel: 069/155 2290, E-Mail:christian.bender@hr.deBarbara Gauer, medienBüro Gauer c/ o AVE Publishing GmbH & Co.KGMobil: 0171 21 38 502, E-Mail: ave@officegauer.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell