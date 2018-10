München (ots) - In Berlin haben die Dreharbeiten zu "Susannetaucht auf" (AT) unter der Regie von Ingo Rasper geendet:Unterschiedliche Lebenswelten prallen aufeinander, sorgen fürKonflikte in der sonst beschaulichen Hausgemeinschaft - und stellenSusannes Leben plötzlich auf den Kopf. Bei so vielen, unüberbrückbarscheinenden Problemen braucht es manchmal nur ein wenig Mut undSelbstvertrauen und ein freches, kluges Mädchen, das einem die Augenöffnet. Und die Welt beginnt wieder zu strahlen.Steffi Kühnert ("Das weiße Band") spielt die Hauptrolle alsSusanne. Newcomerin Zoë Valks (Preisträgerin "Junge Talente" Schweiz2018) spielt die junge Mutter Kim, die Rolle ihrer Tochter Saphirübernimmt Theodora Tetzlaff ("Letzte Spur Berlin - Kinderspiel"). Inweiteren Rollen sind u.a. Katharina Marie Schubert, Max Hegewald,Johanna Gastdorf, Tina Engel und Roman Knizka zu sehen.Zum Inhalt:Vor einem halben Jahr ist Susanne (Steffi Kühnert) von ihrem Mannverlassen worden, für sie nicht nur ein emotionales, sondern auch eingesellschaftliches Problem. Ohne ihren Peter auszugehen, Freunde zubesuchen - undenkbar! Also leugnet Susanne kurzerhand, verlassenworden zu sein. Eine Lüge folgt der nächsten. In diesem halben Jahrhat sich Susanne so verstrickt, dass sie nur noch zur Arbeit insMuseum und zu ihrem geliebten Synchronschwimmen geht. Doch dannziehen neue Nachbarn ein: eine junge alleinerziehende Mutter (ZoëValks) und deren siebenjährige Tochter (Theodora Tetzlaff). Beideeinfach unmöglich. Die Mutter unreif und verantwortungslos, dieTochter frech. Für Susanne, die nur ihre Ruhe will, eine wahre Plage- und eine große Chance!"Susanne taucht auf" (AT) ist eine Produktion der Claussen+PutzFilmproduktion im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Producer sindThomas Klimmer und Amelie Syberberg, Produzentin ist Uli Putz. DieRedaktion liegt bei Katja Kirchen (ARD Degeto). Das Drehbuch hat dieBerliner Autorin Kathi Liers verfasst. Regie führte Ingo Rasper.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Myriam Thieser,Tel.: 069/1509-420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.deana radica! Presse Organisation,Ana Radica, Tel.: 089/236612-0,E-Mail: anaradica@ana-radica-presse.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell